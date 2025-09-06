सोमेश्वर धबधबा 'दूधसागर' म्हणून का ओळखला जातो?

सकाळ डिजिटल टीम

सोमेश्वर धबधबा हा दूधसागर म्हणून का ओळखला जातो. काय आहे या मागचा इतिहास जाणून घ्या.

नैसर्गिक सौंदर्य

सोमेश्वर धबधबा 'दूधसागर' म्हणून ओळखला जातो, कारण त्याच्या नैसर्गिक सौंदर्यामुळे आणि विशिष्ट रूपाकारामुळे त्याला हे नाव मिळाले आहे.

पाण्याचा शुभ्र रंग

पावसाळ्यात जेव्हा धबधबा पूर्ण वेगाने वाहत असतो, तेव्हा त्याचे पाणी शुभ्र पांढऱ्या रंगाचे दिसते. हा पांढरा रंग दुधासारखा भासतो, ज्यामुळे त्याला 'दूधसागर' हे नाव मिळाले.

फेसाळलेला प्रवाह

धबधबा सुमारे १० मीटर उंचीवरून खाली कोसळतो. पाण्याच्या या जोरदार प्रवाहामुळे मोठ्या प्रमाणात फेस निर्माण होतो, ज्यामुळे तो एखाद्या दुधाच्या सागरासारखा दिसतो.

नैसर्गिक समानता

नाशिकमधील हा धबधबा गोव्यातील प्रसिद्ध दूधसागर धबधब्याशी नैसर्गिकरित्या साम्य साधतो. त्यामुळे त्यालाही त्याच नावाने ओळखले जाऊ लागले.

पावसाळ्यातील दृश्य

पावसाळ्यात गोदावरी नदीला पूर येतो आणि धबधब्याचा प्रवाह अधिक शक्तिशाली होतो. याच वेळी त्याचे 'दूधसागर' रूप अधिक स्पष्ट दिसते.

स्थानिक ओळख

स्थानिक लोक आणि पर्यटक त्यांच्या नैसर्गिक सौंदर्यामुळे त्याला 'दूधसागर' म्हणून ओळखतात. हे नाव त्याच्या रूपाचे अचूक वर्णन करते.

सोमेश्वर मंदिर

हा धबधबा सोमेश्वर मंदिराजवळ असल्यामुळे त्याला 'सोमेश्वर धबधबा' असेही म्हणतात, परंतु त्याच्या रूपाकारामुळे 'दूधसागर' हे नाव अधिक लोकप्रिय झाले आहे.

नैसर्गिक चमत्कार

हे नाव कोणत्याही पौराणिक कथेवर आधारित नाही, तर पूर्णपणे त्याच्या नैसर्गिक स्वरूपावर आधारित आहे. धबधबा आणि त्याच्या आजूबाजूचा निसर्ग पावसाळ्यात अधिक सुंदर आणि हिरवागार दिसतो. या नैसर्गिक चमत्काराला 'दूधसागर' असे नाव देणे योग्य वाटते.

