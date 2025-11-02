पुणे-कोल्हापूरची टक्कर सोडून नाशिकची मिसळ 'नंबर वन' का?

मिसळ म्हंटलं की पहिले नाशिकचे नाव तोंडावर येते पण. नाशिकमध्ये मिसळ एवढी लोकप्रिय कधी आणि कशी झाली जाणून घ्या.

अनेक प्रसिद्ध नाशिक मिसळ विक्रेते अजूनही चुलीवर (लाकडी अग्नीवर) मिसळ तयार करतात, ज्यामुळे तिला एक खास, गावरान आणि पारंपरिक चव मिळते.

नाशिकच्या मिसळीत अनेकदा खास काळ्या मसाल्याचा वापर केला जातो, ज्यामुळे रस्स्याला एक वेगळा, गडद रंग आणि विशिष्ट चव येते.

नाशिकची मिसळ तिखट असली तरी तिचा तिखटपणा सहसा संतुलित असतो, जो प्रत्येकाला सहज आवडतो. ती कोल्हापूर इतकी टोकाची तिखट नसते.

मिसळ अधिक स्वादिष्ट बनवण्यासाठी तर्री (कट) चा उदारपणे वापर केला जातो, ज्यामुळे मिसळीला उत्तम तिखटपणा आणि तेलकटपणा येतो.

मिसळीसाठी वापरले जाणारे मटकीचे मोड (Usal) आणि मसाले उच्च दर्जाचे आणि घरगुती (homemade) असल्याने चव चांगली लागते.

नाशिकमध्ये अनेक मिसळ केंद्रे अनेक दशकांपासून (उदा. १०० वर्षांहून अधिक जुने 'गंगा टी हाऊस') कार्यरत आहेत, ज्यामुळे एक मिसळ संस्कृती (Misal culture) तयार झाली आहे.

नाशिकमध्ये अनेकदा मिसळीसोबत लादी पाव (Ladipav) सर्व्ह केला जातो, जो मिसळीचा रस्सा शोषून घेण्यास चांगला असतो.

'साधना मिसळ', 'विहार मिसळ' यांसारख्या प्रसिद्ध ब्रँड्सनी मोठ्या प्रमाणात (large scale) आणि सुंदर वातावरणात (उदा. द्राक्षाच्या बागेत) मिसळ उपलब्ध करून तिची लोकप्रियता वाढवली आहे.

