नाशिक जिल्ह्यातील पोटदुखी माता मंदिर तुम्ही पाहिले का?

सकाळ डिजिटल टीम
आत्ता पर्यंत तुम्ही अनेक देवतांच्या मंदिरांना भेट दिली अलेस पण तुम्ही पोटदुखी माता मंदिराबद्दल एकले आहे का? जाणून घ्या हे मंदिर कुठे आहे.
Potdukhi Mata Temple
sakal
हे मंदिर महाराष्ट्र राज्यातील नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यात असलेल्या कसबे सुकाणे या ठिकाणी आहे.
Potdukhi Mata Temple
sakal
या मंदिरात 'आई पोटदुखी माता' या देवतेची पूजा केली जाते. मातेच्या नावाप्रमाणेच, या देवीला पोटाचे विकार (Abdominal Ailments) दूर करण्याची शक्ती आहे, अशी भाविकांची अनोखी आणि तीव्र श्रद्धा आहे.
Potdukhi Mata Temple
sakal
केवळ कसबे सुकाणे परिसरातीलच नव्हे, तर नाशिक आणि आसपासच्या तालुक्यांतील अनेक भाविक पोटाच्या विकारांवर मातेचा आशीर्वाद घेण्यासाठी येथे दर्शनासाठी येतात.
Potdukhi Mata Temple
sakal
हे मंदिर स्थानिक पातळीवर महत्त्वाचे असून, त्याची स्थापना आणि इतिहास जुना आहे. मात्र, त्याची माहिती मुख्यतः स्थानिक लोकांमध्ये आणि मौखिक परंपरेने जपली गेली आहे.
Potdukhi Mata Temple
sakal
पोटाच्या विकारांवर उपाय म्हणून येथे विशेष पूजा किंवा विधी केले जातात, ज्यात मातेला नैवेद्य आणि विशिष्ट वस्तू अर्पण करण्याची परंपरा आहे.
Potdukhi Mata Temple
sakal
विशेषतः नवरात्रोत्सव आणि हिंदू कॅलेंडरनुसार महत्त्वाच्या तिथींना या मंदिरात मोठी गर्दी जमते आणि धार्मिक उत्सव आयोजित केले जातात.
Potdukhi Mata Temple
sakal
हे मंदिर ग्रामीण शांत आणि नैसर्गिक वातावरणात वसलेले असल्याने भाविकांना दर्शनासोबतच शांतता आणि समाधान मिळते.
Potdukhi Mata Temple
sakal
कसबे सुकाणे हे गोदावरी नदीच्या परिसराच्या जवळ असल्याने या भागात चांगली निसर्गरम्यता आढळते, ज्यामुळे मंदिराच्या दर्शनाचा अनुभव अधिक चांगला होतो.
Potdukhi Mata Temple
sakal
Chandangad
esakal