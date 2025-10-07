दुर्गविश्वातील जुळी भावंडे... चंदन-वंदन अन् दोन शिवलिंगांचे रहस्यमय मंदिर

Sandip Kapde
दुर्गविश्वात चंदन-वंदन ही जुळी भावंडे मानली जातात.
या दोन्ही किल्ल्यांचा इतिहास शिवाजी महाराजांच्या काळाशी जोडला जातो.
चंदनगडावर पंचलिंगी दोन शिवलिंगे असलेले महादेव मंदिर आहे.
चंदन-वंदन किल्ले सातारा जिल्ह्यात एकाच डोंगररांगेवर वसलेले आहेत.
पुण्यापासून सुमारे १०० किमी आणि साताऱ्यापासून २५ किमीवर हे किल्ले आहेत.
भुइंज किंवा बनवडी गाव या दोन्ही बाजूंनी किल्ल्याकडे जाता येते.
चंदनगडाचा ट्रेक साधारण एक तासाचा आणि सोपा मानला जातो.
स्थानिकांमध्येही कोणता चंदन आणि कोणता वंदन याबाबत संभ्रम आहे.
वनविभागाने ट्रेकसाठी पायऱ्या आणि सुशोभीकरण केले आहे.
चढाईदरम्यान डाव्या बाजूस वंदनगड सतत दिसत राहतो.
लहान मंदिरानंतर उजवीकडे वळल्यास किल्ल्याच्या मागच्या वाटेने जाता येते.
मंदिराच्या मागे अस्थिर पण प्रचंड दगडी बांधकाम दिसते.
येथून विस्तीर्ण पठार आणि डोंगरांची रांग दिसू लागते.
उजवीकडील वाटेने गेल्यास एक सुंदर बुरुज आणि पाणवठे दिसतात.
