दुर्गविश्वातील जुळी भावंडे... चंदन-वंदन अन् दोन शिवलिंगांचे रहस्यमय मंदिर

Sandip Kapde

जुळीभावंडे:

दुर्गविश्वात चंदन-वंदन ही जुळी भावंडे मानली जातात.

इतिहास:

या दोन्ही किल्ल्यांचा इतिहास शिवाजी महाराजांच्या काळाशी जोडला जातो.

मंदिर:

चंदनगडावर पंचलिंगी दोन शिवलिंगे असलेले महादेव मंदिर आहे.

स्थान:

चंदन-वंदन किल्ले सातारा जिल्ह्यात एकाच डोंगररांगेवर वसलेले आहेत.

अंतर:

पुण्यापासून सुमारे १०० किमी आणि साताऱ्यापासून २५ किमीवर हे किल्ले आहेत.

मार्ग:

भुइंज किंवा बनवडी गाव या दोन्ही बाजूंनी किल्ल्याकडे जाता येते.

ट्रेक:

चंदनगडाचा ट्रेक साधारण एक तासाचा आणि सोपा मानला जातो.

गोंधळ:

स्थानिकांमध्येही कोणता चंदन आणि कोणता वंदन याबाबत संभ्रम आहे.

पायऱ्या:

वनविभागाने ट्रेकसाठी पायऱ्या आणि सुशोभीकरण केले आहे.

दृश्य:

चढाईदरम्यान डाव्या बाजूस वंदनगड सतत दिसत राहतो.

वळण:

लहान मंदिरानंतर उजवीकडे वळल्यास किल्ल्याच्या मागच्या वाटेने जाता येते.

प्रवेशद्वार:

मंदिराच्या मागे अस्थिर पण प्रचंड दगडी बांधकाम दिसते.

पठार:

येथून विस्तीर्ण पठार आणि डोंगरांची रांग दिसू लागते.

बुरुज:

उजवीकडील वाटेने गेल्यास एक सुंदर बुरुज आणि पाणवठे दिसतात.

