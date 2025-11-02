सकाळ डिजिटल टीम
नाशिकमध्ये रेल्वे सेवा कधी सुरू झाली या मागचा इतिहास काय आहे? जाणून घ्या.
नाशिक रोड रेल्वे स्थानक अधिकृतपणे १८६२ मध्ये सुरू झाल्याचे म्हंटले जाते. (काही संदर्भ '१८७२' देखील दर्शवतात, परंतु '१८६२' हे अधिक प्रचलित आणि विश्वसनीय आहे.)
शहराचे मुख्य रेल्वे स्थानक नाशिक रोड आहे, कारण ते सुरुवातीला नाशिक शहराच्या मध्यभागापासून सुमारे ९-१० किमी अंतरावर होते.
हे स्थानक मुंबई-दिल्ली आणि मुंबई-कोलकाता (हावडा) या प्रमुख रेल्वे मार्गांवर (Central Railway) स्थित आहे.
रेल्वे सेवा सुरू करण्याचे श्रेय ब्रिटिशकालीन ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला रेल्वे (GIPR) ला जाते.
१८८९ मध्ये, नाशिक रोड स्टेशन ते नाशिक शहर (मेन रोड) जोडण्यासाठी घोडा ट्राम (Horse Tramway) सेवा सुरू करण्यात आल्याचे सांगीतले जाते. सुमारे ४४ वर्षे सेवा दिल्यानंतर, ही घोडा ट्राम सेवा १९३१-१९३३ दरम्यान बंद झाली.
ट्रॅक्शन मशिन वर्कशॉप (TMW) ची स्थापना १९८१ मध्ये नाशिक रोड येथे करण्यात आली, जो एक मोठा रेल्वे प्रकल्प होता.
नाशिक-मुंबई दरम्यानची जीवनवाहिनी मानली जाणारी पंचवटी एक्स्प्रेस ही महत्त्वाची ट्रेन १ नोव्हेंबर १९७५ रोजी सुरू झाली.
सिंहस्थ कुंभमेळा आणि वाढत्या प्रवासी संख्येच्या पार्श्वभूमीवर, नाशिक रोड स्टेशनचा सध्या रु. १६६ कोटी हून अधिक निधी वापरून आधुनिकीकरण (नवीन प्लॅटफॉर्म, रूफ प्लाझा) केला जात आहे.
