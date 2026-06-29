नसरापूर घटनेच्या आरोपीला 'या' 7 मुद्द्यांमुळे देण्यात आली फाशीची शिक्षा

Saisimran Ghashi
आज नसरापूर अत्याचार प्रकरणातील आरोपी भीमराव कांबळेला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे
Bhimrao Kamble Gets Death Penalty
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न्यायालयाने सर्व मुद्यांचा विचार करून हा निर्णय दिला आहे, त्यातील महत्वाचे मुद्दे जाणून घ्या
Nasrapur Child Rape & Murder Case
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विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी नसरापूर अत्याचार व खून प्रकरणात आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली.
Justice in nasrapur case
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साडेतीन वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून तिचा खून केल्याप्रकरणी आरोपीला मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली.
Brutal Crime Against 3.5-Year-Old Girl
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घटना घडल्यानंतर केवळ दोन महिन्यांतच न्यायालयाने खटला निकाली काढला, हा राज्यातील अशा प्रकारचा सर्वात वेगवान खटला ठरला.
Strong Evidence Seals Conviction
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सीसीटीव्ही फुटेज, डीएनए रिपोर्ट, वैद्यकीय पुरावे, घटनास्थळ पंचनामे आणि तांत्रिक तपास अशा अनेक ठोस पुराव्यांच्या आधारे आरोपी दोषी ठरला.
nasrapur crime cctv footage
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५५ साक्षीदारांच्या जबाबांसह १६ दिवसांत साक्ष नोंदवून २० दिवसांत अंतिम युक्तिवाद पूर्ण करत खटल्याची ‘इन-कॅमेरा’ सुनावणी झाली.
POCSO and BPC Sections Applied
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सरकारी पक्षाने दुर्मीळातील दुर्मीळ गुन्हा असल्याचे सिद्ध करत आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा द्यावी अशी मागणी यशस्वी केली.
Narsapur case Rarest of Rare Crime Verdict
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भारतीय न्याय संहितेच्या अपहरण, अत्याचार, खून व विनयभंगासह पोक्सो कायद्याच्या विविध कलमांनुसार न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली.
Pune Court Pronounces Death Sentence
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biggest 3 sins in hindu religion
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