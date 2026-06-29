नसरापूर घटनेच्या आरोपीला 'या' 7 मुद्द्यांमुळे देण्यात आली फाशीची शिक्षा

Saisimran Ghashi

नसरापूर अत्याचार प्रकरण

आज नसरापूर अत्याचार प्रकरणातील आरोपी भीमराव कांबळेला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे

Bhimrao Kamble Gets Death Penalty

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महत्वाचे मुद्दे

न्यायालयाने सर्व मुद्यांचा विचार करून हा निर्णय दिला आहे, त्यातील महत्वाचे मुद्दे जाणून घ्या

Nasrapur Child Rape & Murder Case

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न्यायाधीशांचा निकाल


विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी नसरापूर अत्याचार व खून प्रकरणात आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली.

Justice in nasrapur case

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गुन्ह्याचे स्वरूप


साडेतीन वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून तिचा खून केल्याप्रकरणी आरोपीला मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली.

Brutal Crime Against 3.5-Year-Old Girl

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खटल्याची वेगवान प्रक्रिया


घटना घडल्यानंतर केवळ दोन महिन्यांतच न्यायालयाने खटला निकाली काढला, हा राज्यातील अशा प्रकारचा सर्वात वेगवान खटला ठरला.

Strong Evidence Seals Conviction

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पुराव्यांची भक्कम साखळी


सीसीटीव्ही फुटेज, डीएनए रिपोर्ट, वैद्यकीय पुरावे, घटनास्थळ पंचनामे आणि तांत्रिक तपास अशा अनेक ठोस पुराव्यांच्या आधारे आरोपी दोषी ठरला.

nasrapur crime cctv footage

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साक्षीदार आणि सुनावणी


५५ साक्षीदारांच्या जबाबांसह १६ दिवसांत साक्ष नोंदवून २० दिवसांत अंतिम युक्तिवाद पूर्ण करत खटल्याची ‘इन-कॅमेरा’ सुनावणी झाली.

POCSO and BPC Sections Applied

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सरकारी पक्षाचे यश


सरकारी पक्षाने दुर्मीळातील दुर्मीळ गुन्हा असल्याचे सिद्ध करत आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा द्यावी अशी मागणी यशस्वी केली.

Narsapur case Rarest of Rare Crime Verdict

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कायद्याची कलमे


भारतीय न्याय संहितेच्या अपहरण, अत्याचार, खून व विनयभंगासह पोक्सो कायद्याच्या विविध कलमांनुसार न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली.

Pune Court Pronounces Death Sentence

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biggest 3 sins in hindu religion

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