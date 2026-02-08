'नॅशनल जिओग्राफिक फोटोग्राफी' स्पर्धेत अमरावतीच्या फोटोग्राफरने मारली बाजी, त्यांनी काढलेले भन्नाट फोटो, एकदा बघाच!

Shubham Banubakode

१५ वर्षांची चिकाटी

१५ वर्षांच्या चिकाटीचं जिवंत उदाहरण म्हणजे अमरावतीचे होमिओपॅथ व वन्यजीव छायाचित्रकार डॉ. तुषार अंबाडकर.

तुषार अंबाडकर यांना प्रथम क्रमांक

नॅशनल जिओग्राफिक इंडिया आयोजित ‘Caption in Motion’ स्पर्धेत डॉ. तुषार अंबाडकर यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला.

कसं साधलं यश

निसर्ग भ्रमंतीदरम्यान एका क्षणात टिपलेल्या फ्रेममधून त्यांनी जागतिक यश साधलं.

कशी झाली फोटोग्राफीची सुरुवात

२०१० मध्ये वैद्यकीय सेवेला सुरुवात, तर २०११ पासून निसर्ग आणि छायाचित्रणाची गोडी लागली.

घराच्या अंगणातून फोटोग्राफी

घराचं अंगण, गावाजवळचा परिसर, तलाव, पाणथळ जागा… इथूनच कॅमेऱ्यात निसर्ग साकारू लागले.

मित्रांची साथ

वर्गमित्र डॉ. प्राजक्त राऊळ यांच्या मार्गदर्शनामुळे छायाचित्रणाची वाट अधिक स्पष्ट झाली.

कामाता प्रगल्भता

सातत्यामुळे त्यांचा प्राणी-पक्ष्यांचा अभ्यास, प्रकाशाची समज आणि निरीक्षणशक्ती अधिक प्रगल्भ झाली.

जंगलं कॅमेरात कैद

प्रकाशाचा पाठलाग करत भारतातील अनेक जंगलं त्यांच्या कॅमेऱ्यात अजरामर झाली.

जागतिक स्पर्धेत विजय

जागतिक पातळीवरील ही स्पर्धा जिंकणं म्हणजे छायाचित्रकारासाठी ऑलिम्पिक पदकासारखं.

या गुणांमुळे यश

सर्जनशीलता, तांत्रिक अचूकता आणि नैतिकतेच्या कसोटीतून हे यश मिळालं.

कुटुंबाचं समर्थन

कुटुंबीय आणि मित्रांकडून मिळणारा प्रतिसादच त्यांची ऊर्जा ठरला.

तुषार अंबाडकर काय म्हणाले?

“हा सन्मान निसर्गासोबत घालवलेल्या प्रत्येक क्षणाचा आहे,” असे डॉ. तुषार अंबाडकर सांगतात.

सेकंदाची पर्वणी अन् जागतिक भरारी!

हाच तो फोटो..ज्याने अमरावतीच्या डॉ. तुषार अंबाडकर यांना जागतिक फोटोग्राफरच्या पंक्तीत बसविले आहे.

National Geographic Photography Contest

