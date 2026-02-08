'नॅशनल जिओग्राफिक फोटोग्राफी' स्पर्धेत अमरावतीच्या फोटोग्राफरने मारली बाजी, त्यांनी काढलेले भन्नाट फोटो, एकदा बघाच!

Shubham Banubakode
१५ वर्षांच्या चिकाटीचं जिवंत उदाहरण म्हणजे अमरावतीचे होमिओपॅथ व वन्यजीव छायाचित्रकार डॉ. तुषार अंबाडकर.
( सौजन्य - श्रीनाथ वानखडे )
नॅशनल जिओग्राफिक इंडिया आयोजित ‘Caption in Motion’ स्पर्धेत डॉ. तुषार अंबाडकर यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला.
निसर्ग भ्रमंतीदरम्यान एका क्षणात टिपलेल्या फ्रेममधून त्यांनी जागतिक यश साधलं.
२०१० मध्ये वैद्यकीय सेवेला सुरुवात, तर २०११ पासून निसर्ग आणि छायाचित्रणाची गोडी लागली.
घराचं अंगण, गावाजवळचा परिसर, तलाव, पाणथळ जागा… इथूनच कॅमेऱ्यात निसर्ग साकारू लागले.
वर्गमित्र डॉ. प्राजक्त राऊळ यांच्या मार्गदर्शनामुळे छायाचित्रणाची वाट अधिक स्पष्ट झाली.
सातत्यामुळे त्यांचा प्राणी-पक्ष्यांचा अभ्यास, प्रकाशाची समज आणि निरीक्षणशक्ती अधिक प्रगल्भ झाली.
प्रकाशाचा पाठलाग करत भारतातील अनेक जंगलं त्यांच्या कॅमेऱ्यात अजरामर झाली.
जागतिक पातळीवरील ही स्पर्धा जिंकणं म्हणजे छायाचित्रकारासाठी ऑलिम्पिक पदकासारखं.
सर्जनशीलता, तांत्रिक अचूकता आणि नैतिकतेच्या कसोटीतून हे यश मिळालं.
कुटुंबीय आणि मित्रांकडून मिळणारा प्रतिसादच त्यांची ऊर्जा ठरला.
“हा सन्मान निसर्गासोबत घालवलेल्या प्रत्येक क्षणाचा आहे,” असे डॉ. तुषार अंबाडकर सांगतात.
हाच तो फोटो..ज्याने अमरावतीच्या डॉ. तुषार अंबाडकर यांना जागतिक फोटोग्राफरच्या पंक्तीत बसविले आहे.
