घरातून झुरळे झटकन होतील गायब, 'हे' ५ सोपे उपाय येतील कामी, आजच करुन पाहा

Yashwant Kshirsagar
किचन आणि बाथरुममध्ये झुरळे दिसणे ही प्रत्येकासाठी चिंतेची बाब आहे. हे कीटक अस्वच्छता पसरवतात आणि अन्न दूषित करतात. रासायनिक स्प्रे टाळून नैसर्गिक उपायांनी त्यांचा नायनाट करता येतो.
बेकिंग सोडा आणि साखर समान प्रमाणात मिसळा. साखर झुरळांना आकर्षित करते तर बेकिंग सोडा त्यांच्या पोटात जाऊन नुकसान करते. झुरळे जास्त येणाऱ्या जागी हे मिश्रण ठेवा.
सुकलेली तमालपत्रे कुस्करून किचनच्या कोपऱ्यात, गॅसजवळ आणि सिंकच्या आसपास ठेवा. हा साधा उपाय झुरळांना नैसर्गिकरित्या दूर ठेवतो.
कडुनिंबात नैसर्गिक जिवाणूनाशक गुणधर्म असतात. कडुनिंबाचे तेल पाण्यात मिसळून फवारणी करा किंवा ताजी पाने ठेवा. यामुळे झुरळांचा प्रादुर्भाव कमी होतो.
बोरिक पावडरमध्ये पीठ किंवा साखर मिसळून छोटे-छोटे ढीग वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवा. हे मिश्रण झुरळांसाठी विषारी आहे, त्यामुळे लहान मुलांपासून दूर ठेवा.
पांढरे व्हिनेगर पाण्यात मिसळून स्वयंपाकघरातील काउंटरटॉप, सिंक आणि कपाटांना फवारणी करा. यामुळे दुर्गंधी जाते आणि झुरळे दूर राहतात.
झुरळांपासून मुक्ती मिळवण्यासाठी घर स्वच्छ ठेवणे खूप महत्वाचे आहे. अन्नाचे तुकडे इकडे-तिकडे पडू देऊ नका.
कचऱ्याची पेटी उघडी ठेवल्यास झुरळे आकर्षित होतात. नेहमी झाकण लावून ठेवा आणि नियमित साफ करा.
सिंक आणि बाथरुम नेहमी कोरडे ठेवा. साचलेल्या पाण्यात झुरळे सहज पैदास करतात. वापरानंतर लगेच पाणी पुसून टाका.
वरील सर्व उपाय एकत्र वापरल्यास झुरळे पूर्णपणे नियंत्रणात राहतात. रासायनिक फवारण्यांऐवजी हे नैसर्गिक आणि सुरक्षित उपाय लहान मुले आणि पाळीव प्राण्यांसाठीही सुरक्षित आहेत.
