घरातून झुरळे झटकन होतील गायब, 'हे' ५ सोपे उपाय येतील कामी, आजच करुन पाहा

Yashwant Kshirsagar

घरातील मोठी समस्या

किचन आणि बाथरुममध्ये झुरळे दिसणे ही प्रत्येकासाठी चिंतेची बाब आहे. हे कीटक अस्वच्छता पसरवतात आणि अन्न दूषित करतात. रासायनिक स्प्रे टाळून नैसर्गिक उपायांनी त्यांचा नायनाट करता येतो.

Cockroach Control Tips

|

esakal

बेकिंग सोडा

बेकिंग सोडा आणि साखर समान प्रमाणात मिसळा. साखर झुरळांना आकर्षित करते तर बेकिंग सोडा त्यांच्या पोटात जाऊन नुकसान करते. झुरळे जास्त येणाऱ्या जागी हे मिश्रण ठेवा.

Cockroach Control Tips

|

esakal

तमालपत्राचा उपाय

सुकलेली तमालपत्रे कुस्करून किचनच्या कोपऱ्यात, गॅसजवळ आणि सिंकच्या आसपास ठेवा. हा साधा उपाय झुरळांना नैसर्गिकरित्या दूर ठेवतो.

Cockroach Control Tips

|

esakal

कडुनिंबाचे तेल किंवा पाने

कडुनिंबात नैसर्गिक जिवाणूनाशक गुणधर्म असतात. कडुनिंबाचे तेल पाण्यात मिसळून फवारणी करा किंवा ताजी पाने ठेवा. यामुळे झुरळांचा प्रादुर्भाव कमी होतो.

Cockroach Control Tips

|

esakal

बोरिक पावडर

बोरिक पावडरमध्ये पीठ किंवा साखर मिसळून छोटे-छोटे ढीग वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवा. हे मिश्रण झुरळांसाठी विषारी आहे, त्यामुळे लहान मुलांपासून दूर ठेवा.

Cockroach Control Tips

|

esakal

व्हिनेगर आणि पाणी

पांढरे व्हिनेगर पाण्यात मिसळून स्वयंपाकघरातील काउंटरटॉप, सिंक आणि कपाटांना फवारणी करा. यामुळे दुर्गंधी जाते आणि झुरळे दूर राहतात.

Cockroach Control Tips

|

esakal

घर स्वच्छ ठेवा

झुरळांपासून मुक्ती मिळवण्यासाठी घर स्वच्छ ठेवणे खूप महत्वाचे आहे. अन्नाचे तुकडे इकडे-तिकडे पडू देऊ नका.

Cockroach Control Tips

|

esakal

कचऱ्याची पेटी झाका

कचऱ्याची पेटी उघडी ठेवल्यास झुरळे आकर्षित होतात. नेहमी झाकण लावून ठेवा आणि नियमित साफ करा.

Cockroach Control Tips

|

esakal

साचलेले पाणी टाळा

सिंक आणि बाथरुम नेहमी कोरडे ठेवा. साचलेल्या पाण्यात झुरळे सहज पैदास करतात. वापरानंतर लगेच पाणी पुसून टाका.

Cockroach Control Tips

|

esakal

दीर्घकाळ टिकणारे उपाय

वरील सर्व उपाय एकत्र वापरल्यास झुरळे पूर्णपणे नियंत्रणात राहतात. रासायनिक फवारण्यांऐवजी हे नैसर्गिक आणि सुरक्षित उपाय लहान मुले आणि पाळीव प्राण्यांसाठीही सुरक्षित आहेत.

Cockroach Control Tips

|

esakal

भारतातील अनोखा पर्वत, ज्यावर आहेत ९०० हून अधिक संगमरवरी मंदिरे, एकदा नक्की भेट द्याच

Shatrunjaya Hill

|

esakal

येथे क्लिक करा