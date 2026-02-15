महागडी औषधे नकोत! रोज मधाचं ‘असं’ सेवन करा आणि लठ्ठपणाला करा रामराम

Puja Bonkile
मध हे आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर मानले जाते.
यामध्ये असलेले अँटीऑक्सिडंट्स, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे शरीराचे पोषण करतात.
मधातील बॅक्टेरियाच्या वाढीस प्रतिबंध करणारा पदार्थ आणि दाहक-विरोधी गुणधर्म रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करण्यास मदत करतात.
तसेच वजन कमी करण्यासाठी देखील मध रामबाण उपाय आहे. फक्त त्याचा पुढील प्रमाणे सेवन करणे गरजेचे आहे.
वजन कमी एका ग्लास कोमट पाण्यात एक चमचा मध आणि अर्ध्या लिंबाचा रस मिसळा आणि ते प्या.
मध आणि दालचिनी दोन्ही शरीरासाठी फायदेशीर मानले जातात. वजन कमी करण्यासाठी त्यांच्यापासून बनवलेला चहा पिऊ शकतो.
