बद्धकोष्ठतेवर रामबाण उपाय 'हे' देसी सुपरफूड्स खा!

Aarti Badade

दररोज बद्धकोष्ठतेशी लढा!

बद्धकोष्ठता ही एक सामान्य समस्या आहे, पण काही देसी सुपरफूड्स मदत करू शकतात.

बद्धकोष्ठतेचे धोके

दीर्घकाळ बद्धकोष्ठता राहिल्यास मूळव्याध, फिशर आणि इतर त्रास होऊ शकतात.

फायबरचे महत्त्व

आहारात फायबरची कमतरता ही बद्धकोष्ठतेचे मुख्य कारण आहे. फायबरयुक्त धान्य यासाठी रामबाण आहे.

ज्वारीचे फायदे

ज्वारीमध्ये कोंडा आणि प्रतिरोधक स्टार्च असते. ज्वारी रोटी, उपमा किंवा पोहे बद्धकोष्ठतेवर उपयुक्त.

बाजरीचे फायदे

बाजरीत अघुलनशील फायबर भरपूर असते. बाजरी खिचडी किंवा रोटी खाल्ल्यास पचन सुधारते.

रागी (नाचणी)

रागीमध्ये भरपूर फायबर असते. रागी डोसा किंवा रोटी पचनक्रिया सुधारते आणि पोषणही देते.

बार्ली (जव)

बार्लीमध्ये बीटा-ग्लुकॉन नावाचे विरघळणारे फायबर असते. बार्ली खिचडी किंवा सॅलड बद्धकोष्ठता दूर करते.

ओट्सचे फायदे

ओट्समध्ये विरघळणारे फायबर भरपूर असते. दररोज दलिया किंवा नाईट ओट्स खाल्ल्यास आतड्यांची हालचाल सुरळीत होते.

निरोगी आहाराची साथ

ज्वारी, बाजरी, रागी, बार्ली आणि ओट्स आहारात नियमित समाविष्ट करा आणि बद्धकोष्ठतेला निरोप द्या.

