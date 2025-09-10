मूठभर भोपळ्याच्या बिया खा अन् मिळवा जबरदस्त फायदे!

Aarti Badade

भोपळ्याच्या बिया

लहान असल्या तरी भोपळ्याच्या बियांमध्ये प्रथिने, मॅग्नेशियम, जस्त आणि अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर असतात.

बियांचे फायदे

गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट च्या मते, भोपळ्याच्या बिया हे सुपरफूड आहे, ज्याबद्दल अनेकांना माहितीच नाही.

रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते

झिंक भरपूर असल्याने भोपळ्याच्या बिया शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात आणि संसर्गापासून संरक्षण करतात.

हृदयाचे आरोग्य सुधारते

भोपळ्याच्या बियांतील मॅग्नेशियम हृदयाचे ठोके नियंत्रित ठेवते आणि रक्तदाब स्थिर ठेवून हृदयरोगाचा धोका कमी करतो.

मूड चांगला आणि झोप सुधारते

ट्रिप्टोफॅनमुळे सेरोटोनिन तयार होते, ज्यामुळे मूड चांगला राहतो, तणाव कमी होतो आणि झोप उत्तम लागते.

हाडे मजबूत राहतात

फॉस्फरस आणि मॅग्नेशियम हाडे मजबूत करतात व ऑस्टियोपोरोसिसचा धोका कमी करतात.

साखर आणि वजन नियंत्रणात

भोपळ्याच्या बिया रक्तातील साखर संतुलित ठेवतात आणि जास्त वेळ पोट भरलेले ठेऊन वजन वाढण्यापासून रोखतात.

