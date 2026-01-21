कॅन्सरपासून बचाव हवा? स्वयंपाकघरातील हे 5 सुपरफूड ठरतील आरोग्याचं कवच!

Aarti Badade
कोलन कॅन्सर हा आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत वेगाने वाढणारा गंभीर आजार आहे, जो प्रामुख्याने अयोग्य आहारामुळे होतो.
दीर्घकाळ बद्धकोष्ठता, मलमधून रक्त येणे, अचानक वजन कमी होणे आणि सतत थकवा जाणवणे ही या आजाराची सुरुवातीची लक्षणे असू शकतात.
ओट्स, ब्राऊन राईस आणि गहू यांसारख्या धान्यांमध्ये भरपूर फायबर असते. हे फायबर पचनसंस्था स्वच्छ ठेवून विषारी पदार्थ शरीराबाहेर टाकण्यास मदत करते.
ब्रोकोली, कोबी आणि फ्लॉवर या भाज्यांमध्ये 'सल्फोराफेन' असते, जे शरीरातील डिटॉक्स एन्झाइम्स सक्रिय करून कॅन्सरच्या पेशींची वाढ रोखते.
मसूर, राजमा आणि हरभरा यांसारखी कडधान्ये आतड्यांमधील पेशींना पोषण देतात आणि ट्यूमरची निर्मिती मंदावतात.
दूध, दही आणि पनीरमधील कॅल्शियम आतड्याच्या आतील थराचे संरक्षण करते, तर दह्यातील प्रोबायोटिक्स 'गुड बॅक्टेरिया' वाढवण्यास मदत करतात.
सॅल्मन आणि मॅकरेल माशांमधील ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड शरीरातील जुनाट दाह (Inflammation) कमी करून कोलनचे रक्षण करते.
जास्त प्रोसेस्ड फूड, मद्यपान, धूम्रपान आणि शारीरिक हालचालींचा अभाव यामुळे कोलन कॅन्सरचा धोका अनेक पटींनी वाढतो.
सुरुवातीच्या टप्प्यात लक्षणे दिसत नसल्यामुळे, चाळीशीनंतर नियमितपणे पोटाची तपासणी करून घेणे हाच सर्वोत्तम बचाव आहे.
भरपूर पाणी प्या, फायबरयुक्त आहार घ्या आणि दररोज व्यायाम करा. तुमचे आतडे निरोगी तर तुमचे संपूर्ण आयुष्य सुखी!
