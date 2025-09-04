मायग्रेच्या त्रासापासून 30 मिनिटांत सुटका; जाणून घ्या 'हा' सोपा उपाय!

Aarti Badade

मायग्रेनच्या वेदनांपासून त्रासलो आहात का?

डॉक्टरांनी सांगितली एक सोपी पद्धत जी देईल त्वरित आराम!

मायग्रेन फक्त डोकेदुखी नाही

ही गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्या आहे. वेदना तीव्र व धडधडणाऱ्या स्वरूपात होतात

मायग्रेनची लक्षणं

डोक्यात तीव्र वेदना,उलट्या होण्यासारखं वाटणं,प्रकाश व आवाजामुळे त्रास,वेदना काही तासांपासून ते दिवसांपर्यंत

घरगुती

मायग्रेनपासून आराम मिळवण्यासाठी एक सोपा घरगुती उपाय

उपाय काय?

डोक्यावर ठेवा कोल्ड बॉटल किंवा कोल्ड पॅक

कोल्ड कॉम्प्रेसचे फायदे

रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात,सूज कमी होते,नसांचे सिग्नल मंदावतात,३० मिनिटांत आराम मिळतो

प्रत्येक व्यक्तीवर परिणाम वेगळा

पण हा उपाय मायग्रेनसाठी सुरक्षित आणि सोपा आहे

नैसर्गिक उपाय

मायग्रेनच्या वेदना कमी करण्यासाठी हा सोपा व नैसर्गिक उपाय वापरून पहा!

