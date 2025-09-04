मायग्रेच्या त्रासापासून 30 मिनिटांत सुटका; जाणून घ्या 'हा' सोपा उपाय!

Aarti Badade
डॉक्टरांनी सांगितली एक सोपी पद्धत जी देईल त्वरित आराम!
ही गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्या आहे. वेदना तीव्र व धडधडणाऱ्या स्वरूपात होतात
डोक्यात तीव्र वेदना,उलट्या होण्यासारखं वाटणं,प्रकाश व आवाजामुळे त्रास,वेदना काही तासांपासून ते दिवसांपर्यंत
मायग्रेनपासून आराम मिळवण्यासाठी एक सोपा घरगुती उपाय
डोक्यावर ठेवा कोल्ड बॉटल किंवा कोल्ड पॅक
रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात,सूज कमी होते,नसांचे सिग्नल मंदावतात,३० मिनिटांत आराम मिळतो
पण हा उपाय मायग्रेनसाठी सुरक्षित आणि सोपा आहे
मायग्रेनच्या वेदना कमी करण्यासाठी हा सोपा व नैसर्गिक उपाय वापरून पहा!
