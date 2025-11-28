दृष्टी तीक्ष्ण हवीये? सकाळी रिकाम्या पोटी प्या हा रस; डोळ्यांचे आरोग्य होईल जबरदस्त!

Aarti Badade

दृष्टी कमी होण्याची कारणे

मोबाईलचा निळा प्रकाश, प्रदूषण आणि अयोग्य आहार (Poor Diet) यामुळे डोळ्यांवर ताण येतो आणि दृष्टी कमी (Vision Loss) होते.

Natural Eyesight Remedy

|

Sakal

गाजरात व्हिटॅमिन 'ए'

गाजरात असलेले बीटा-कॅरोटीन (Beta-Carotene) शरीरात व्हिटॅमिन ए मध्ये रूपांतरित होते, जे रेटिनासाठी (Retina) आवश्यक आहे.



|

Sakal

गाजराचे फायदे

व्हिटॅमिन ए मुळे रातांधळेपणाचा धोका कमी होतो, कोरडे डोळे आणि जळजळ (Irritation) कमी होते.



|

Sakal

आले करते संसर्गापासून बचाव

आल्यातील प्रतिजैविक घटक (Antibiotics) धूळ आणि संसर्गामुळे होणारा डोळ्यांतील दाह (Inflammation) कमी करतात.



|

Sakal

रक्ताभिसरण सुधारते

गाजरातील व्हिटॅमिन सी (Vitamin C) आणि पोटॅशियममुळे डोळ्यांतील लहान रक्तवाहिन्यांचे कार्य सुधारून रक्ताभिसरण (Blood Circulation) वाढते.



|

Sakal

अँटिऑक्सिडंट्सचे संरक्षण

गाजरातील अँटिऑक्सिडंट्स (Antioxidants) निळ्या प्रकाशाचे दुष्परिणाम कमी करतात आणि कॅटरॅक्ट (Cataract) होण्याचा धोका कमी होतो.



|

Sakal

रस पिण्याची वेळ

गाजर आणि आल्याचा रस सकाळी रिकाम्या पोटी (Empty Stomach) प्यायल्यास व्हिटॅमिन्सचे शोषण चांगले होऊन दृष्टी सुधारण्यास मदत मिळते.



|

Sakal



