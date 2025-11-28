दृष्टी तीक्ष्ण हवीये? सकाळी रिकाम्या पोटी प्या हा रस; डोळ्यांचे आरोग्य होईल जबरदस्त!

Aarti Badade
मोबाईलचा निळा प्रकाश, प्रदूषण आणि अयोग्य आहार (Poor Diet) यामुळे डोळ्यांवर ताण येतो आणि दृष्टी कमी (Vision Loss) होते.
गाजरात असलेले बीटा-कॅरोटीन (Beta-Carotene) शरीरात व्हिटॅमिन ए मध्ये रूपांतरित होते, जे रेटिनासाठी (Retina) आवश्यक आहे.
व्हिटॅमिन ए मुळे रातांधळेपणाचा धोका कमी होतो, कोरडे डोळे आणि जळजळ (Irritation) कमी होते.
आल्यातील प्रतिजैविक घटक (Antibiotics) धूळ आणि संसर्गामुळे होणारा डोळ्यांतील दाह (Inflammation) कमी करतात.
गाजरातील व्हिटॅमिन सी (Vitamin C) आणि पोटॅशियममुळे डोळ्यांतील लहान रक्तवाहिन्यांचे कार्य सुधारून रक्ताभिसरण (Blood Circulation) वाढते.
गाजरातील अँटिऑक्सिडंट्स (Antioxidants) निळ्या प्रकाशाचे दुष्परिणाम कमी करतात आणि कॅटरॅक्ट (Cataract) होण्याचा धोका कमी होतो.
गाजर आणि आल्याचा रस सकाळी रिकाम्या पोटी (Empty Stomach) प्यायल्यास व्हिटॅमिन्सचे शोषण चांगले होऊन दृष्टी सुधारण्यास मदत मिळते.
