बड्सने कान साफ करणे योग्य की अयोग्य?

Aarti Badade

धोकादायक सवय

कॉटन इअर बड्सचा वापर करणे ही एक धोकादायक सवय आहे, असा इशारा वैद्यकीय तज्ज्ञांनी दिला आहे.

कान स्वतःची स्वच्छता करतात

कान शरीरातील इतर भागांप्रमाणे स्वतःची स्वच्छता (Self-cleaning) स्वतः करतात हे लक्षात घ्या.

इअरवॅक्सचे कार्य

कानामधील मळ (Earwax) धूळ आणि बॅक्टेरियाला आत येण्यापासून अडवतो आणि संरक्षण करतो.

मळ अधिक आत ढकलला जातो

बड्स वापरल्याने तुम्ही मळ (Wax) साफ करत नाही, तर तो अधिक आत ढकलून नलिका बंद (Blockage) करता.

दुखापत आणि संसर्ग

नलिका बंद झाल्यामुळे वेदना, संसर्ग (Infection) आणि इअरड्रम (Eardrum) फुटण्याची शक्यता असते.

७०% दुखापतींचे कारण

एका अभ्यासानुसार, ७०% कानाच्या दुखापती (Ear Injuries) कॉटन स्वॅब्समुळे झाल्याचे दिसून आले आहे.

ऐकण्याच्या क्षमतेवर परिणाम

कानात बड्स वापरल्याने मिळणारा हलका आराम तुमच्या ऐकण्याच्या क्षमतेवरही (Hearing Capacity) नकारात्मक परिणाम करतो.

