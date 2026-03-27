...म्हणूनच उन्हाळ्यात गुलकंद खाणं असतं अत्यंत गरजेचं

Anushka Tapshalkar

उन्हाळ्यात थकवा

कोल्ड ड्रिंक्स सोडा, गुलकंद खा! नैसर्गिक थंडावा देणारा रामबाण उपाय

Gulkand Health Benefits in Summer

गुलकंद म्हणजे काय?

ताज्या गुलाबाच्या पाकळ्या + साखर/गूळ यापासून तयार होणारा गोड आणि थंड पदार्थ

शरीर ठेवतो थंड

उष्णतेमुळे येणारा थकवा, चिडचिड कमी करतो

Helps Keep Body Cool

पचन सुधारते

ॲसिडिटी, पोटाच्या समस्या कमी होण्यास मदत

Improves Digestion

इम्युनिटी वाढवतो

अँटी-ऑक्सिडंट्समुळे रोगप्रतिकारशक्ती मजबूतG

Boosts immunity

त्वचेसाठी फायदेशीर

त्वचा ठेवतो तजेलदार आणि निरोगी

Glowing Skin

कसा खाल?

दूध, दही, सरबत किंवा थेट 1 चमचा, डायबेटीस असणाऱ्यांनी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

How to Eat Gulkand

उन्हाळ्यात शरीर थंड कसं ठेवायचं ?

How to Keep Your Body Cool in Summer Naturally

आणखी वाचा