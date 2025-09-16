PCOS मध्ये महिलांसाठी या 6 गोष्टी ठरतील रामबाण!

Aarti Badade
आजच्या बिघडलेल्या जीवनशैलीमुळे महिलांमध्ये PCOS (Polycystic Ovary Syndrome) वेगाने वाढत आहे.
Natural Remedies to Manage PCOS
Sakal
अनियमित मासिक पाळी
मुरुमे
नकोसे केस
वजन वाढणे
Natural Remedies to Manage PCOS
Sakal
या ६ गोष्टी PCOS मधून आराम मिळविण्यास मदत करतात.
Natural Remedies to Manage PCOS
Sakal
इन्सुलिनचा वापर सुधारतो
ओव्हुलेशन व प्रजनन क्षमता वाढवतो
मासिक पाळी नियमित ठेवतो
Natural Remedies to Manage PCOS
Sakal
दररोज २ कप घेतल्यास:
टेस्टोस्टेरॉन कमी होतो
साखरेची पातळी सुधारते
मुरुमे व नकोसे केस कमी होतात
Natural Remedies to Manage PCOS
Sakal
टेस्टोस्टेरॉन व कोलेस्ट्रॉल कमी
जळजळ कमी करते
मासिक पाळी नियंत्रित ठेवते
Natural Remedies to Manage PCOS
Sakal
१–२ ग्रॅम रोज घेतल्यास मासिक पाळी नियमित होते
साखर कमी होते, खराब कोलेस्ट्रॉल घटतो
Natural Remedies to Manage PCOS
Sakal
हार्मोनल संतुलन राखते
प्रजनन क्षमता सुधारते
चयापचय सुधारते
Natural Remedies to Manage PCOS
Sakal
इन्सुलिनची कार्यक्षमता वाढवते
साखर व कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करते
PCOS मध्ये उपयुक्त
Natural Remedies to Manage PCOS
Sakal
जीवनशैलीतील छोटे बदल + योग्य आहार = PCOS वर मात करणे शक्य!
Natural Remedies to Manage PCOS
Sakal
Kidney Failure and kidney stone in Young Adults
Sakal