वजन कमी करण्यासाठी रामबाण उपाय आहे 'हा' हिरवा पाला, डायटमध्ये करा समावेश

Yashwant Kshirsagar

नैसर्गिक उपाय

शरीर तंदुरुस्त राहण्यासाठी, वजन कमी करण्यासाठी लोक जिममध्ये जातात, पण याचा सर्वांनाच फायदा होईल असे नाही. बऱ्याचदा नैसर्गिक उपाय फायदेशीर ठरतात.

Moringa For Weight Loss

|

esakal

शेवगा

शेवगा, ज्याला मोरिंगा असेही म्हटले जाते, हे एक आयुर्वेदिक औषध आहे जे सर्व वयोगटातील लोकांमध्ये पोटाची चरबी कमी करण्यास मदत करते.

Moringa For Weight Loss

|

esakal

पचन सुधारते

आयुर्वेदानुसार, शेवग्याच्या सेवनाने पचन सुधारते, वात आणि कफ संतुलित राहतो आणि चयापचय वाढवते.

Moringa For Weight Loss

|

esakal

फायबर

शेवग्यामध्ये फायबर असते, जे पोट भरलेले ठेवते, भूक कमी करते आणि बद्धकोष्ठता सारख्या समस्या टाळते.

Moringa For Weight Loss

|

esakal

ताजेतवाने

शेवगा शरीरातील अतिरिक्त पाणी आणि विषारी पदार्थ काढून टाकतो, सूज कमी करतो आणि शरीराला हलके आणि ताजेतवाने वाटते.

Moringa For Weight Loss

|

esakal

शुगर लेव्हल

मोरिंगा साखरेची पातळी नियंत्रित करतो आणि वजन कमी करताना अशक्तपणा टाळतो कारण तो पोषक तत्वांनी समृद्ध आहे.

Moringa For Weight Loss

|

esakal

मोरिंगा ड्रिंक

मोरिंगा ड्रिंक बनवण्यासाठी, पाने किंवा पावडर पाण्यात उकळा, लिंबू आणि मध घाला आणि सकाळी रिकाम्या पोटी प्या.

Moringa For Weight Loss

|

esakal

सूचना

हा लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. esakal.com याची पुष्टि करत करत नाही.

Moringa For Weight Loss

|

esakal

'हे' आहे जगात सर्वात जास्त खाल्लं जाणारं फळ, आरोग्यास अनेक फायदे

Global Fruit Banana

|

esakal

येथे क्लिक करा