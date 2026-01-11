'हे' आहे जगात सर्वात जास्त खाल्लं जाणारं फळ, आरोग्यास अनेक फायदे

Yashwant Kshirsagar
भारत आणि जगात शेकडो फळांच्या प्रजाती आढळतात.
यापैकी, जगात सर्वात जास्त प्रमाणात खाल्ल्या जाणाऱ्या काही फळांचा समावेश आहे.
चला तर मग जगात कोणते फळ सर्वात जास्त खाल्ले जाते ते जाणून हे घेऊया.
माहितीनुसार केळी हे जगातील सर्वात जास्त खाल्ल्या जाणाऱ्या फळांपैकी एक आहे.
केळी जवळजवळ प्रत्येक देशात आढळते आणि ते खाणाऱ्या लोकांची संख्या देखील खूप जास्त आहे.
एका अहवालानुसार, केळी हे जगातील चौथ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक उत्पादित होणारे फळ आहे.
केळीमध्ये पोटॅशियम, व्हिटॅमिन सी, लोह आणि फायबरसह अनेक पोषक घटक असतात.
केळी रक्तदाब नियंत्रित करण्यास आणि हृदयरोगाचा धोका कमी करण्यास मदत करतात. केळी खाल्ल्याने बद्धकोष्ठता टाळता येते.
केळीमध्ये कॅलरीज कमी आणि फायबर जास्त असते, ज्यामुळे भूक नियंत्रित होण्यास मदत होते.केळी खाल्ल्याने हाडे देखील मजबूत होतात.
