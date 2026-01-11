'हे' आहे जगात सर्वात जास्त खाल्लं जाणारं फळ, आरोग्यास अनेक फायदे

Yashwant Kshirsagar

शेकडो प्रजाती

भारत आणि जगात शेकडो फळांच्या प्रजाती आढळतात.

Global Fruit Banana

फळे

यापैकी, जगात सर्वात जास्त प्रमाणात खाल्ल्या जाणाऱ्या काही फळांचा समावेश आहे.

Global Fruit Banana

कोणते फळ?

चला तर मग जगात कोणते फळ सर्वात जास्त खाल्ले जाते ते जाणून हे घेऊया.

Global Fruit Banana

|

esakal

जास्त खाल्ले जाणारे फळ

माहितीनुसार केळी हे जगातील सर्वात जास्त खाल्ल्या जाणाऱ्या फळांपैकी एक आहे.

Global Fruit Banana

|

esakal

प्रत्येक देशात

केळी जवळजवळ प्रत्येक देशात आढळते आणि ते खाणाऱ्या लोकांची संख्या देखील खूप जास्त आहे.

Global Fruit Banana

|

esakal

सर्वाधिक उत्पादन

एका अहवालानुसार, केळी हे जगातील चौथ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक उत्पादित होणारे फळ आहे.

Global Fruit Banana

|

esakal

पोषक घटक

केळीमध्ये पोटॅशियम, व्हिटॅमिन सी, लोह आणि फायबरसह अनेक पोषक घटक असतात.

Global Fruit Banana

|

esakal

रक्तदाब नियंत्रित

केळी रक्तदाब नियंत्रित करण्यास आणि हृदयरोगाचा धोका कमी करण्यास मदत करतात. केळी खाल्ल्याने बद्धकोष्ठता टाळता येते.

Global Fruit Banana

|

esakal

भूक नियंत्रित

केळीमध्ये कॅलरीज कमी आणि फायबर जास्त असते, ज्यामुळे भूक नियंत्रित होण्यास मदत होते.केळी खाल्ल्याने हाडे देखील मजबूत होतात.

Global Fruit Banana

|

esakal

'या' आहेत भारतातील सर्वोत्तम ५ रोड ट्रिप्स, आयुष्यात एकदा तरी करावी सफर

Best Road Trips in India

|

esakal

येथे क्लिक करा