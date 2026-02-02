झाडाचा डॉक्टर की कीटकभक्षक? जाणून घ्या सुतार पक्षी काय खातो!

सकाळ डिजिटल टीम

सुतार पक्षी

सुतार पक्ष्याला झाडांचा डॉक्टर का म्हणतात त्याचे अन्न काय आहे जाणून घ्या.

Woodpecker

मुख्य खाद्य

सुतार पक्षाचे ७५% पेक्षा जास्त अन्न हे कीटक आणि त्यांच्या अळ्या असतात. झाडाच्या खोडामध्ये दडलेले मुंगळे, भुंगे आणि वाळवी हे त्याचे अत्यंत आवडीचे अन्न आहे.

Woodpecker

अद्भुत जीभ

सुतार पक्षाची जीभ त्याच्या चोचीपेक्षाही लांब असू शकते. ही जीभ चिकट असते आणि तिच्या टोकावर बारीक काटे असतात, ज्यामुळे तो झाडाच्या खोल छिद्रातूनही कीटक सहज ओढून काढू शकतो.

Woodpecker

झाडाचा रस

काही सुतार पक्षी (Sapsuckers) झाडाच्या सालीवर लहान छिद्रांची रांग बनवतात आणि त्यातून बाहेर येणारा गोड रस पितात.

Woodpecker

फळे आणि बिया

हिवाळ्यात जेव्हा कीटकांची कमतरता असते, तेव्हा हे पक्षी बेरी, जंगली फळे आणि विविध बिया खाऊन स्वतःचे पोषण करतात.

Woodpecker

शेतकऱ्यांचा मित्र

झाडांना आतून पोखरणाऱ्या कीटकांचा नायनाट करून सुतार पक्षी झाडांचे आरोग्य राखण्यास मदत करतो, म्हणूनच त्याला 'निसर्गाचा कीटकनाशक' म्हणतात.

Woodpecker

साठवणूक

'ॲकॉर्न वुडपेकर' (Acorn Woodpecker) सारखे काही सुतार पक्षी हजारो छिद्रे पाडून त्यात पावसाळ्यासाठी किंवा भविष्यासाठी ओकच्या बिया साठवून ठेवतात.

Woodpecker

कवचधारी कीटक

झाडाच्या कडक सालीखाली लपलेले कीटकांचे कोष (Pupae) शोधून काढण्यात सुतार पक्षी निष्णात असतो.

Woodpecker

पाणी

हे पक्षी ओढे किंवा झाडाच्या खोडात साचलेले पावसाचे पाणी पितात. ते जमिनीवर येणे शक्यतो टाळतात.

Woodpecker

