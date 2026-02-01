कैलास पर्वताचं रहस्य! शिखरावर आजपर्यंत कोणालाही का चढता आलं नाही?

Shubham Banubakode

कैलास पर्वत

हिमालयातील तिब्बतच्या दक्षिण-पश्चिम टोकाला असलेला कैलास पर्वत महादेवाचं निवासस्थान मानला जातो.

चार धर्मियांसाठी पवित्र

कैलाश पर्वत हिंदूच नाही, तर बौद्ध, जैन आणि बॉन धर्मासाठी सुद्धा पवित्र आहे. जगात असा दुर्मिळ धार्मिक संगम क्वचितच आढळतो.

उंची कमी, पण...

कैलाश पर्वताची उंची ६,६३८ मीटर आहे. ती एव्हरेस्टपेक्षा कमी आहे. मात्र, तरीही आजपर्यंत या शिखरावर कुणीही चढू शकलं नाही.

अनोखी रचना

कैलास पर्वताची रचना पूर्णपणे पिरॅमिडसारखी आहे. अशी नैसर्गिक रचना जगात दुसरीकडे कुठेही दिसत नाही.

कठीण परिक्रमा

भाविक ५२ किमीची पायी परिक्रमा करतात. हिंदू-बौद्ध घड्याळाच्या दिशेने, तर जैन आणि बॉन अनुयायी उलट दिशेने परिक्रमा करतात.

चढाई अशक्य का आहे?

काहींच्या मते, कैलास परिसरात प्रचंड चुंबकीय क्षेत्र आहे. त्यामुळे कंपास आणि आधुनिक उपकरणं निकामी होतात. मात्र, हे सिद्ध झालेलं नाही.

अदृश्य शक्ती?

अनेकांनी इथे गेल्यानंतर तीव्र थकवा किंवा भ्रम होत असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे या गोष्टी होऊ शकतात.

वेळ वेगाने जातोय का?

कैलास पर्वतावर वेळ लकरच जातो, असा दावा केला जातो. मात्र, हे सुद्धा आजपर्यंत सिद्ध झालेलं नाही.

