सौंदर्य आणि रंगांनी नटलेले भारतातील सर्वात सुंदर १० पक्षी तुम्ही पाहिलेत का?

सकाळ डिजिटल टीम

आकर्षक पक्षी

सौंदर्य आणि रंगांनी नटलेले भारतातील सर्वात सुंदर आणि आकर्षक पक्षी कोणते आहेत जाणून घ्या.

Beautiful Birds in India

|

sakal 

मोर

मोर हा भारताचा राष्ट्रीय पक्षी असून, त्याच्या पिसारा आणि सुंदर नृत्यासाठी तो जगभर ओळखला जातो.

वैशिष्ट्ये: इंद्रधनुष्याचे रंग असलेला पिसारा, डोक्यावर आकर्षक तुरा.

Beautiful Birds in India

|

sakal 

हिमालयीन मोनाल

हिमालयाच्या उंच पर्वतरांगांमध्ये आढळणारा हा पक्षी त्याच्या चकाकदार, बहुरंगी पंखांसाठी प्रसिद्ध आहे.

वैशिष्ट्ये: डोक्यावर धातूसारखा हिरवा-जांभळा तुरा आणि पंखांवरील तेजस्वी, इंद्रधनुष्यासारखे रंग.

Beautiful Birds in India

|

sakal 

इंडियन रोलर

हा पक्षी 'ब्लू जे' म्हणूनही ओळखला जातो. निळ्या रंगाच्या अनेक छटा त्याच्या पंखांवर आणि शरीरावर आढळतात, विशेषतः उडताना त्याचे सौंदर्य अधिक खुलते.

वैशिष्ट्ये: चमकदार निळे आणि जांभळे पंख, त्याची आकर्षक हवाई कसरत (Aerial Display) प्रसिद्ध आहे.

Beautiful Birds in India

|

sakal 

प्लम-हेडेड पॅराकीट

हा मध्यम आकाराचा पोपट असून, नराच्या डोक्याचा गडद रंग आणि लांब शेपटीमुळे तो आकर्षक दिसतो.

वैशिष्ट्ये: नराचे डोके प्लम (जांभळट-लाल) रंगाचे असते, तर मादीचे डोके राखडी (राखाडी) रंगाचे असते.

Beautiful Birds in India

|

sakal 

इंडियन गोल्डन ओरिओल

गडद सोनेरी पिवळ्या रंगाचा हा पक्षी त्याच्या काळ्या आणि पिवळ्या रंगाच्या फरकामुळे उठून दिसतो.

वैशिष्ट्ये: तेजस्वी सोनेरी पिवळा रंग आणि डोळ्यावर काळी पट्टी. याचा आवाज खूप मधुर असतो.

Beautiful Birds in India

|

sakal 

ब्लॅक-नेक्ड क्रेन

जगात अत्यंत दुर्मिळ मानला जाणारा हा पक्षी अतिशय आकर्षक आणि शांत स्वभावाचा असतो.

वैशिष्ट्ये: शरीराचा रंग पांढरा, मान आणि डोके काळ्या रंगाचे असते. डोक्यावर लाल रंगाचा मुकुट (Crown).

Beautiful Birds in India

|

sakal 

फायर-टेल्ड सनबर्ड

हा पक्षी फुलांमधील मध खातो. त्याचा चमचमणारा हिरवा आणि अग्नीसदृश लाल रंग त्याला खूप आकर्षक बनवतो.

वैशिष्ट्ये: चमकदार हिरवे आणि लाल रंग, लांब शेपटी. नराचा चकाकणारा धातूसारखा रंग असतो.

Beautiful Birds in India

|

sakal 

फ्लेमिंगो

गुलाबी रंगाच्या छटा असलेले फ्लेमिंगो तलावांच्या किनारी मोठ्या समूहांमध्ये (Flocks) आढळतात.

वैशिष्ट्ये: लांब मान आणि पाय, शरीराचा रंग फिकट गुलाबी. त्याची चोच विशिष्ट पद्धतीने वाकलेली असते.

Beautiful Birds in India

|

sakal

कोंबडा पहाटे लवकर का आरवतो? यामागे दडले आहे खास वैज्ञानिक कारण

Rooster Wake Time

|

sakal 

येथे क्लिक करा