ताजमहाल, संसदभवन विकणारा माणूस... देशालाच घातला होता गंडा!

Sandip Kapde

जन्म:

१९१२ मध्ये बिहारमधील एका खेड्यात जन्मलेल्या नटवरलालने सुरुवातीला कायदा आणि वाणिज्याचे शिक्षण घेतले होते.

बुद्धी:

कागदपत्रे, स्वाक्षऱ्या आणि सरकारी प्रक्रियांची बारकाईने जाण असलेला हा माणूस लोकांच्या मानसिकतेचा अचूक अभ्यास करत असे.

सुरुवात:

शेजाऱ्याची सही हुबेहूब नक्कल केल्यानंतर त्याला फसवणुकीची स्वतःची क्षमता प्रथम कळली, आणि तिथून त्याचा प्रवास वेगाने बदलला.

रणनीती:

ताकदीपेक्षा आत्मविश्वास, अधिकाराची छाप आणि बोलण्याची कला यावर तो संपूर्ण खेळ उभा करत असे.

रूपांतर:

५० हून अधिक ओळखी वापरत तो कधी अधिकारी, कधी उद्योजक तर कधी दलाल बनून सहज वावरत असे.

पराक्रम:

कथितरीत्या त्याने Taj Mahal, Red Fort, Rashtrapati Bhavan आणि Parliament House ही परदेशी खरेदीदारांना “विकली”, इतकी धाडसी त्याची फसवणूक होती.

विश्वास:

बनावट सरकारी शिक्के आणि कागदांमधून तो लोकांना गुप्त व्यवहाराचा भाग असल्याचा विश्वास बसवत असे.

जाळे:

खोटी कंपनी उघडून, आलिशान ऑफिस थाटून आणि बँक मॅनेजर्सशी मैत्री वाढवून तो मोठ्या ओव्हरड्राफ्टवर हात साफ करत असे.

पलायन:

पोलिस कोठडीतूनही तो वारंवार निसटत असे, कारण धमक्यांपेक्षा चलाख समजावणी हेच त्याचे शस्त्र होते.

तत्त्वज्ञान:

“मी कुणाला जबरदस्तीने पैसे द्यायला लावत नाही,” असे म्हणत तो स्वतःला चोर नव्हे तर मानवी गृहितकांचा खेळ करणारा कलाकार मानत असे.

गूढ:

१९९६ मध्ये पोलिसांच्या देखरेखीखाली उपचारासाठी नेत असताना दिल्ली रेल्वे परिसरातून तो गायब झाला, आणि त्यानंतर त्याच्या आयुष्यावर पडदा पडला.

नटवरलाल:

त्यानंतर नटवरलाल जिवंत होता की मरण पावला याचं गूढ आजतागायत कायम आहे. त्याच्या मृत्यूच्या बातम्याही वादग्रस्त राहिल्या.

