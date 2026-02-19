ताजमहाल, संसदभवन विकणारा माणूस... देशालाच घातला होता गंडा!

Sandip Kapde
१९१२ मध्ये बिहारमधील एका खेड्यात जन्मलेल्या नटवरलालने सुरुवातीला कायदा आणि वाणिज्याचे शिक्षण घेतले होते.
कागदपत्रे, स्वाक्षऱ्या आणि सरकारी प्रक्रियांची बारकाईने जाण असलेला हा माणूस लोकांच्या मानसिकतेचा अचूक अभ्यास करत असे.
शेजाऱ्याची सही हुबेहूब नक्कल केल्यानंतर त्याला फसवणुकीची स्वतःची क्षमता प्रथम कळली, आणि तिथून त्याचा प्रवास वेगाने बदलला.
ताकदीपेक्षा आत्मविश्वास, अधिकाराची छाप आणि बोलण्याची कला यावर तो संपूर्ण खेळ उभा करत असे.
५० हून अधिक ओळखी वापरत तो कधी अधिकारी, कधी उद्योजक तर कधी दलाल बनून सहज वावरत असे.
कथितरीत्या त्याने Taj Mahal, Red Fort, Rashtrapati Bhavan आणि Parliament House ही परदेशी खरेदीदारांना “विकली”, इतकी धाडसी त्याची फसवणूक होती.
बनावट सरकारी शिक्के आणि कागदांमधून तो लोकांना गुप्त व्यवहाराचा भाग असल्याचा विश्वास बसवत असे.
खोटी कंपनी उघडून, आलिशान ऑफिस थाटून आणि बँक मॅनेजर्सशी मैत्री वाढवून तो मोठ्या ओव्हरड्राफ्टवर हात साफ करत असे.
पोलिस कोठडीतूनही तो वारंवार निसटत असे, कारण धमक्यांपेक्षा चलाख समजावणी हेच त्याचे शस्त्र होते.
“मी कुणाला जबरदस्तीने पैसे द्यायला लावत नाही,” असे म्हणत तो स्वतःला चोर नव्हे तर मानवी गृहितकांचा खेळ करणारा कलाकार मानत असे.
१९९६ मध्ये पोलिसांच्या देखरेखीखाली उपचारासाठी नेत असताना दिल्ली रेल्वे परिसरातून तो गायब झाला, आणि त्यानंतर त्याच्या आयुष्यावर पडदा पडला.
त्यानंतर नटवरलाल जिवंत होता की मरण पावला याचं गूढ आजतागायत कायम आहे. त्याच्या मृत्यूच्या बातम्याही वादग्रस्त राहिल्या.
