पाषाण गावातील शिवकालीन आठवण, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आईच्या नावाने वसवली होती पेठ

Sandip Kapde
पाषाण गावातील एक पेठ छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी वसवली होती.
ही पेठ त्यांच्या आई जिजाबाई यांच्या नावावरून जिजापूर म्हणून ओळखली जाऊ लागली.
मौजे पाषाण येथे पेठ जिजापूरची अधिकृत निर्मिती करण्यात आली होती.
या पेठेचे शेटेपण ठकार समाजाकडे सोपवण्यात आले होते.
व्यापारी बोलावणे कर ठरवणे आणि जमा रक्कम सरकारकडे देणे हे सर्व काम ठकार पाहत असत.
ज्यांच्याकडे कसबा गणपती मंदिर ची जबाबदारी होती तेच ठकार या पेठेचे कारभार पाहत होते.
महाराजांनी ठकारांना कसबा गणपतीसाठी दिवाबत्ती आणि तेलासाठी खास सनद तयार करून दिली होती.
या व्यवस्थेमुळे पेठेत व्यापार वाढला आणि परिसर आर्थिकदृष्ट्या मजबूत झाला.
जिजापूर पेठेमुळे पाषाण भागात सामाजिक आणि सांस्कृतिक चैतन्य निर्माण झाले.
आजही ही पेठ शिवकालीन नियोजन आणि मातृसन्मानाची जिवंत आठवण म्हणून ओळखली जाते.
