पाषाण गावातील शिवकालीन आठवण, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आईच्या नावाने वसवली होती पेठ

Sandip Kapde

इतिहास

पाषाण गावातील एक पेठ छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी वसवली होती.

Hidden Story of Jijapur Peth in Pashan

|

esakal

नावकरण

ही पेठ त्यांच्या आई जिजाबाई यांच्या नावावरून जिजापूर म्हणून ओळखली जाऊ लागली.

Hidden Story of Jijapur Peth in Pashan

|

esakal

निर्मिती

मौजे पाषाण येथे पेठ जिजापूरची अधिकृत निर्मिती करण्यात आली होती.

Hidden Story of Jijapur Peth in Pashan

|

esakal

जबाबदारी

या पेठेचे शेटेपण ठकार समाजाकडे सोपवण्यात आले होते.

Hidden Story of Jijapur Peth in Pashan

|

esakal

व्यवस्था

व्यापारी बोलावणे कर ठरवणे आणि जमा रक्कम सरकारकडे देणे हे सर्व काम ठकार पाहत असत.

Hidden Story of Jijapur Peth in Pashan

|

esakal

परंपरा

ज्यांच्याकडे कसबा गणपती मंदिर ची जबाबदारी होती तेच ठकार या पेठेचे कारभार पाहत होते.

Hidden Story of Jijapur Peth in Pashan

|

esakal

सनद

महाराजांनी ठकारांना कसबा गणपतीसाठी दिवाबत्ती आणि तेलासाठी खास सनद तयार करून दिली होती.

Hidden Story of Jijapur Peth in Pashan

|

esakal

अर्थकारण

या व्यवस्थेमुळे पेठेत व्यापार वाढला आणि परिसर आर्थिकदृष्ट्या मजबूत झाला.

Hidden Story of Jijapur Peth in Pashan

|

esakal

संस्कृती

जिजापूर पेठेमुळे पाषाण भागात सामाजिक आणि सांस्कृतिक चैतन्य निर्माण झाले.

Hidden Story of Jijapur Peth in Pashan

|

esakal

वारसा

आजही ही पेठ शिवकालीन नियोजन आणि मातृसन्मानाची जिवंत आठवण म्हणून ओळखली जाते.

Hidden Story of Jijapur Peth in Pashan

|

esakal

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पूर्वज कोण होते? ‘भोसले’ आडनावामागचं थक्क करणारं रहस्य! 

Chhatrapati Shivaji Maharaj ancestors and the origins of the Bhosale surname | esakal
येथे क्लिक करा