नव दुर्गांची अद्भुत कथा आणि महत्त्व जाणून घ्या

सकाळ डिजिटल टीम

नवदुर्गा

नवदुर्गा म्हणजे देवी दुर्गा मातेची नऊ रूपे या नऊ रूपांची कथा आणि महत्त्व काय आहे जाणून घ्या.

Nav Durga

|

sakal 

महिषासुर संहार

नवदुर्गांची कथा ही मुख्यतः महिषासुर नावाच्या शक्तिशाली राक्षसाच्या वधाशी जोडलेली आहे. महिषासुराने देवांना पराभूत करून स्वर्गावर कब्जा केला होता. त्याच्या अत्याचारातून मुक्ती मिळवण्यासाठी सर्व देवांनी एकत्र येऊन आपली शक्ती एका दिव्य स्त्री रूपात प्रकट केली, जी देवी दुर्गा होती.

Nav Durga

|

sakal 

रूपांची निर्मिती

महिषासुराशी नऊ दिवस चाललेल्या युद्धात देवीने वेगवेगळ्या परिस्थितीनुसार नऊ रूपे धारण केली. हीच रूपे 'नवदुर्गा' म्हणून ओळखली जातात आणि प्रत्येक रूपाचे स्वतःचे एक खास महत्त्व आहे.

Nav Durga

|

sakal 

स्त्री शक्ती

नवदुर्गांची कथा स्त्री शक्तीच्या अफाट सामर्थ्याचे आणि नेतृत्वाचे प्रतीक आहे. ही कथा दर्शवते की स्त्रीमध्ये वाईटाचा नाश करण्याची आणि जगाचे रक्षण करण्याची क्षमता आहे.

Nav Durga

|

sakal 

आध्यात्मिक महत्त्व

नवरात्रीचे नऊ दिवस प्रत्येक दुर्गा रूपाची पूजा केली जाते. या काळात भक्तांना आध्यात्मिक प्रगती साधण्याची संधी मिळते. प्रत्येक दिवस एक विशिष्ट ऊर्जा आणि आध्यात्मिक गुण दर्शवतो. अशी माण्यता आहे.

Nav Durga

|

sakal 

मानवी अहंकारा

महिषासुर केवळ एक राक्षस नाही, तर तो मानवी अहंकाराचे प्रतीक आहे. देवी दुर्गा त्याचे शिर कापते, हे अहंकार आणि नकारात्मक विचारांचा नाश करण्याचे प्रतीक असल्याचे म्हंटले जाते.

Nav Durga

|

sakal 

सृष्टीचे रक्षण

देवी दुर्गा केवळ युद्धाची देवता नाही, तर ती सृष्टी आणि प्रकृतीची रक्षणकर्ती आहे. तिच्या रूपांमध्ये सृष्टीतील विविध तत्त्वांचे (उदा. शैलपुत्री - पर्वत, कूष्मांडा - ब्रह्मांड) प्रतिनिधित्व दिसून येते.

Nav Durga

|

sakal 

सांस्कृतिक महत्त्व

नवरात्री हा भारतातील एक मोठा सांस्कृतिक उत्सव आहे. या काळात लोक एकत्र येऊन देवीची पूजा करतात, गरबा आणि दांडिया रास खेळतात. हे सण समाजाला एकत्र आणतात आणि सकारात्मकता वाढवतात..

Durga

|

sakal 

मोक्ष आणि सिद्धी

नवदुर्गांच्या नऊ रूपांपैकी शेवटचे रूप 'सिद्धीदात्री' आहे. असे मानले जाते की, या रूपाची पूजा केल्याने सर्व प्रकारच्या सिद्धी आणि मोक्ष प्राप्त होतो. हे जीवन आणि मृत्यूपश्चातच्या आध्यात्मिक प्रवासाचे अंतिम उद्दिष्ट दर्शवते.

Nav Durga

|

sakal 

