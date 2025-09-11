पूर्वजांचा आशीर्वाद की शाप? जाणून घ्या पितृदोषाबद्दल

सकाळ डिजिटल टीम
पितृदोष म्हणजे काय आणि याची कारणं व उपाय काय आहेत जाणून घ्या.
पितृदोष म्हणजे पूर्वजांनी केलेल्या चुकांमुळे किंवा त्यांच्या अपूर्ण इच्छांमुळे त्यांच्या वंशजांच्या कुंडलीमध्ये निर्माण होणारा एक दोष. हा दोष कुटुंबाला आणि त्या व्यक्तीच्या जीवनाला विविध प्रकारे प्रभावित करतो. असे म्हंटले जाते.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा कुंडलीतील नवव्या घरात (पूर्वजांचे स्थान) सूर्य, राहू, किंवा केतू या ग्रहांची युती होते किंवा त्यांची स्थिती योग्य नसते, तेव्हा पितृदोष तयार होतो.
पितृदोषाच्या प्रमुख लक्षणांमध्ये सतत आर्थिक अडचणी, वारंवार आजारपण, वैवाहिक जीवनात कलह, संततीप्राप्तीमध्ये अडथळे, आणि कामाच्या ठिकाणी अपयश यांचा समावेश होतो.
हा दोष व्यक्तीच्या जीवनात स्थिरता येऊ देत नाही. यामुळे कुटुंबात अशांतता, मानसिक ताण, आणि नकारात्मक ऊर्जा वाढू शकतो.
असे मानले जाते की, पितरांचे श्राद्ध व्यवस्थित न केल्यास, त्यांचा सन्मान न राखल्यास, किंवा त्यांच्या काही इच्छा अपूर्ण राहिल्यास हा दोष लागतो.
पितृदोष शांत करण्यासाठी अनेक उपाय सांगितले आहेत, जसे की श्राद्धविधी करणे, गरीब आणि गरजूंना दानधर्म करणे, आणि विशिष्ट पूजा-अर्चा करणे.
श्राद्ध हा पितृदोष निवारणाचा एक महत्त्वाचा विधी आहे. श्राद्ध केल्याने पितरांना मुक्ती मिळते आणि त्यांचे आशीर्वाद कुटुंबाला मिळतात.
पितृपक्षाच्या काळात पूर्वजांचे श्राद्ध आणि तर्पण केल्याने पितृदोष कमी होतो. हा काळ पूर्वजांना शांतता देण्यासाठी अत्यंत शुभ मानला जातो.
