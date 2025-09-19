घटस्थापनेची अचूक वेळ जाणून घ्या; शुभ मुहूर्ताने नवरात्रीची करा सुरुवात!

Aarti Badade

नवरात्री आणि घटस्थापना

नवरात्रीची सुरुवात घटस्थापनेने होते, जे भक्ती आणि आध्यात्मिक ऊर्जेचे प्रतीक आहे. योग्य वेळी पूजा केल्याने घरात सुख-समृद्धी येते.

घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्त

या वर्षी शारदीय नवरात्री २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी सुरू होईल. घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्त:

सकाळी: ०६:०९ ते ०८:०६

दुपारी: ११:४९ ते १२:३८

मुख्य पूजेचे साहित्य

देवीच्या पूजेसाठी लाल/पिवळा कापड, अक्षत (तांदूळ), हळद, कुंकू, दिवा, धूप, फुले, मिठाई आणि देवीसाठी खास चुनरी किंवा वस्त्र वापरावे.

घटस्थापनेसाठी आवश्यक साहित्य

घटस्थापनेसाठी मातीचे भांडे, माती, बार्ली/गव्हाचे दाणे, तांब्याचा कलश (पाण्याचे भांडे), गंगाजल, आंब्याची पाने आणि नारळ आवश्यक आहे.

पूजेची पद्धत

पूजा करण्याची जागा स्वच्छ आणि पवित्र करा.

मातीच्या भांड्यात माती घेऊन त्यात बार्ली किंवा गहू पेरा.

घटस्थापना कशी बसवाल?

कलश पवित्र पाण्याने भरा आणि त्यात सुपारी, हळद, नाणी आणि अक्षत घाला.

कलशाच्या तोंडावर आंब्याची पाने ठेवून त्यावर लाल कापड गुंडाळलेला नारळ ठेवा.

व्रताचा संकल्प

मंत्रांचा जप करून घटस्थापना करा आणि ९ दिवसांच्या व्रताची प्रतिज्ञा घ्या.

नऊ दिवस अखंड ज्योत (अखंड दिवा) लावणे अत्यंत शुभ मानले जाते.

