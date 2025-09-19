घटस्थापनेची अचूक वेळ जाणून घ्या; शुभ मुहूर्ताने नवरात्रीची करा सुरुवात!

Aarti Badade
नवरात्रीची सुरुवात घटस्थापनेने होते, जे भक्ती आणि आध्यात्मिक ऊर्जेचे प्रतीक आहे. योग्य वेळी पूजा केल्याने घरात सुख-समृद्धी येते.
Ghatasthapana in Navratri
Sakal
या वर्षी शारदीय नवरात्री २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी सुरू होईल. घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्त:
सकाळी: ०६:०९ ते ०८:०६
दुपारी: ११:४९ ते १२:३८
Ghatasthapana in Navratri
Sakal
देवीच्या पूजेसाठी लाल/पिवळा कापड, अक्षत (तांदूळ), हळद, कुंकू, दिवा, धूप, फुले, मिठाई आणि देवीसाठी खास चुनरी किंवा वस्त्र वापरावे.
Ghatasthapana in Navratri
Sakal
घटस्थापनेसाठी मातीचे भांडे, माती, बार्ली/गव्हाचे दाणे, तांब्याचा कलश (पाण्याचे भांडे), गंगाजल, आंब्याची पाने आणि नारळ आवश्यक आहे.
Ghatasthapana in Navratri
sakal
पूजा करण्याची जागा स्वच्छ आणि पवित्र करा.
मातीच्या भांड्यात माती घेऊन त्यात बार्ली किंवा गहू पेरा.
Ghatasthapana in Navratri
Sakal
कलश पवित्र पाण्याने भरा आणि त्यात सुपारी, हळद, नाणी आणि अक्षत घाला.
कलशाच्या तोंडावर आंब्याची पाने ठेवून त्यावर लाल कापड गुंडाळलेला नारळ ठेवा.
Ghatasthapana in Navratri
Sakal
मंत्रांचा जप करून घटस्थापना करा आणि ९ दिवसांच्या व्रताची प्रतिज्ञा घ्या.
नऊ दिवस अखंड ज्योत (अखंड दिवा) लावणे अत्यंत शुभ मानले जाते.
Ghatasthapana in Navratri
Sakal
Most powerful mantra
Sakal