Aarti Badade
सर्वात शक्तिशाली मंत्र कोणता, हे तुमच्या हेतूवर आणि गरजेवर अवलंबून असते.
Most powerful mantra
Sakal
ॐ (ओम) मंत्र हा विश्वाच्या निर्मितीचा मूळ ध्वनी मानला जातो. हा अनेक मंत्रांचा आधार आहे.
Most powerful mantra
Sakal
हा ज्ञान आणि बुद्धीसाठी अत्यंत शक्तिशाली मानला जातो. म्हणूनच, याला "सर्व मंत्रांची जननी" असे म्हटले जाते.
Most powerful mantra
Sakal
'ॐ गं गणपतये नमः' हा मंत्र अडथळे दूर करण्यासाठी आणि यश मिळवण्यासाठी जपला जातो.
Most powerful mantra
Sakal
'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' हा मंत्र संरक्षण, आशीर्वाद आणि समृद्धीसाठी अत्यंत प्रभावी मानला जातो.
Most powerful mantra
Sakal
'ॐ नमः शिवाय' हा मंत्र मनाला शांती देतो आणि नकारात्मकता दूर करण्यास मदत करतो.
Most powerful mantra
Sakal
मंत्र जप करताना तुमचा हेतू निश्चित करा. सातत्य आणि एकाग्रतेने जप केल्यास त्याचे अधिक फायदे मिळतात.
Most powerful mantra
Sakal
village of Andaman near Chennai, no one wears footwear
Sakal