सर्वात शक्तिशाली मंत्र कोणता?

Aarti Badade

हा मंत्र तुमच्यावर अवलंबून आहे!

सर्वात शक्तिशाली मंत्र कोणता, हे तुमच्या हेतूवर आणि गरजेवर अवलंबून असते.

ॐ (ओम) मंत्र

ॐ (ओम) मंत्र हा विश्वाच्या निर्मितीचा मूळ ध्वनी मानला जातो. हा अनेक मंत्रांचा आधार आहे.

गायत्री मंत्र

हा ज्ञान आणि बुद्धीसाठी अत्यंत शक्तिशाली मानला जातो. म्हणूनच, याला "सर्व मंत्रांची जननी" असे म्हटले जाते.

गणेश मंत्र

'ॐ गं गणपतये नमः' हा मंत्र अडथळे दूर करण्यासाठी आणि यश मिळवण्यासाठी जपला जातो.

विष्णू मंत्र

'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' हा मंत्र संरक्षण, आशीर्वाद आणि समृद्धीसाठी अत्यंत प्रभावी मानला जातो.

शिव मंत्र

'ॐ नमः शिवाय' हा मंत्र मनाला शांती देतो आणि नकारात्मकता दूर करण्यास मदत करतो.

मंत्राचा योग्य जप कसा करावा?

मंत्र जप करताना तुमचा हेतू निश्चित करा. सातत्य आणि एकाग्रतेने जप केल्यास त्याचे अधिक फायदे मिळतात.

