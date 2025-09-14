नवरात्रीत 'या' शुभ वस्तू घरी आणा, माता दुर्गेचा आशीर्वाद मिळवा

पुजा बोनकिले
हिंदू धर्मात शारदीय नवरात्रीचे विशेष महत्त्व आहे. यंदा शारदीय नवरात्री २२ सप्टेंबर, सोमवारपासून सुरू होत आहे.
नवरात्रीमध्ये नऊ दिवस माँ दुर्गेच्या नऊ रूपांची पूजा केली जाते. शारदीय नवरात्रीत माँ दुर्गेची पूजा केल्याने व्यक्तीच्या जीवनात आनंद आणि समृद्धी येते आणि माँ दुर्गेचे आशीर्वाद नेहमीच त्याच्यासोबत राहतात असे मानले जाते.
शास्त्रांनुसार, नवरात्रीत काही वस्तू खरेदी करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. असे केल्याने घरात समृद्धी वाढते. या गोष्टी कोणत्या हे जाणून घेऊया.
शारदीय नवरात्रीत नवीन घर किंवा जमीन यासारखी नवीन मालमत्ता खरेदी करणे खूप शुभ मानले जाते. असे मानले जाते की नवरात्र हा या शुभ कामांसाठी खूप चांगला काळ आहे.
हिंदू धर्मात कामधेनू अत्यंत पवित्र मानली जाते. म्हणून, नवरात्रीत तुम्ही कामधेनू गायीची मूर्ती खरेदी करावी.
धार्मिक श्रद्धेनुसार या काळात गाईचे तूप खरेदी करावे आणि त्यापासून देवीसमोर दिवा लावावा. यामुळे देवी प्रसन्न होते आणि घर धन आणि धान्याने भरते.
मान्यतेनुसार, नवरात्रीत मेकअपच्या वस्तू खरेदी कराव्यात. असे केल्याने सौभाग्य वाढते.
नवरात्रीत तुळशी, केळी, शमी यांसारखी रोपे खरेदी करणे खूप शुभ असते. या पवित्र काळात तुमच्या घराच्या बागेत ही रोपे लावल्याने आशीर्वाद मिळतो. त्यामुळे घरात सकारात्मक ऊर्जा देखील वाढते.
