नवरात्रीनिमित्त कॉपी करा श्वेताचे 'हे' खास लुक्स

सकाळ वृत्तसेवा
सध्या नवरात्री उत्सवाची धूम सुरु आहे. दांडियासह नाना तऱ्हेचे कलाप्रकार सादर होत आहेत.
या नवरात्रीमध्ये एव्हरग्रीन अभिनेत्री श्वेता तिवारीचा खास लूक तुम्ही कॉपी करु शकता.
श्वेता ही टीव्ही अभिनेत्री असली तरी तिला फॉलो करणारे सर्व स्तरातले लोक आहेत.
श्वेताचं वय ४४च्या घरात आहे. परंतु आजही ती एखाद्या पंचविशीतल्या तरुणीसारखी दिसते.
स्वतःला मेन्टेंन ठेवल्यामुळे श्वेताला अनेक तरुणी फॉलो करतात. विशेषतः तिचा पारंपारिक लूक व्हायरल होतो.
आजही श्वेताचे खास साडीतले फोटो व्हायरल झाले आहेत. त्यामुळे नवरात्रीत हा लूक कॉपी करणं जमू शकतं.
श्वेताने १९९८ मध्ये भोजपुरी अभिनेता राजा चौधरी याच्याशी लग्न केलं होतं. हे नातं टिकलं नाही. २०१३ मध्ये अभिनव कोहलीसोबत लग्न केलं.
परंतु २०१९मध्ये पुन्हा तिचं दुसरं लग्नही मोडलं. त्यामुळे श्वेता सध्या आपल्या दोन मुलांसोबत रहाते.
श्वेताचे साडीतले आणि पारंपारिक आऊटफिटमधले फोटो व्हायरल झाले आहेत.