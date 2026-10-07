गरबा नाईटसाठी परफेक्ट ग्लो हवा? घरच्या घरी करा ‘हा’ फेसपॅक!

Aarti Badade
नवरात्रीच्या गरबा-उत्सवासाठी तयार होताना महागडी ट्रीटमेंट करण्याऐवजी घरच्या घरी साध्या पदार्थांपासून फेसपॅक करून पाहू शकता.
glowing skin
Sakal
बेसन, थोडी हळद, बदाम पावडर आणि दूध एकत्र करून तयार केलेले उबटन चेहऱ्यावर १० ते १५ मिनिटे लावून नंतर स्वच्छ धुवू शकता.
glowing skin
Sakal
काकडीच्या रसात बेसनासोबत थोडा टोमॅटो किंवा संत्र्याचा रस मिसळून तयार केलेला फेसपॅक त्वचेला ताजेतवाने आणि हायड्रेटेड ठेवण्यास मदत करू शकतो.
glowing skin
Sakal
बेसनात बटाट्याचा रस, हळद आणि थोडे लिंबाचा रस मिसळून तयार केलेली पेस्ट चेहऱ्यावर काही मिनिटे लावून धुवता येते.
glowing skin
Sakal
घरगुती फेसपॅकमुळे त्वचा स्वच्छ आणि ताजी दिसू शकते, मात्र टॅन किंवा काळे डाग कायमचे कमी करण्यासाठी त्यावरच अवलंबून राहू नका.
glowing skin
Sakal
लिंबू किंवा इतर घटकांमुळे काही जणांच्या त्वचेवर जळजळ होऊ शकते, त्यामुळे चेहऱ्यावर लावण्यापूर्वी छोट्या भागावर पॅच टेस्ट करणे योग्य आहे.
glowing skin
Sakal
फेसपॅकसोबत पुरेसे पाणी, संतुलित आहार, मॉइश्चरायझर आणि सनस्क्रीनचा नियमित वापर केल्यास त्वचेची चांगली काळजी घेता येते.
glowing skin
Sakal
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Sakal