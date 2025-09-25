नवरात्रीच्या उपवासाला काकडी खाऊ शकतो का?

सकाळ डिजिटल टीम
नवरात्रीच्या नऊ दिवसाच्या या उपवसाला काकडी खाता येते का? जाणून घ्या.
नवरात्रीच्या उपवासाला काकडी नक्कीच खाऊ शकता. काकडी ही एक फळभाजी मानली जाते आणि उपवासात फळे व भाज्या खाण्याची परवानगी असते.
काकडीमध्ये पाण्याचे प्रमाण (सुमारे 95%) खूप जास्त असते. उपवासादरम्यान शरीर हायड्रेटेड ठेवण्यासाठी काकडी खाणे अत्यंत फायदेशीर ठरू शकते
उपवासाच्या काळात शरीर हलके आणि ऊर्जावान ठेवणे महत्त्वाचे असते. काकडी पचायला खूप सोपी असते, त्यामुळे पचनसंस्थेवर कोणताही ताण येत नाही.
काकडी ही नैसर्गिकरित्या थंडावा देणारी आहे. विशेषतः उन्हाळ्यात किंवा गरम हवामानात उपवास करत असताना शरीराचे तापमान नियंत्रित ठेवण्यास ती मदत करते.
काकडीमध्ये व्हिटॅमिन 'के', 'सी' आणि 'बी', तसेच पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियमसारखी आवश्यक खनिजे असतात. ही सर्व पोषक तत्वे उपवासाच्या काळात शरीराला ऊर्जा देतात.
नवरात्रीचा उपवास हा सात्विक आहार पद्धतीचा भाग आहे. काकडी ही सात्विक मानली जाते, त्यामुळे ती उपवासाच्या नियमांमध्ये बसते.
उपवासादरम्यान अशक्तपणा येऊ नये म्हणून काकडी खाणे हा एक चांगला उपाय ठरू शकतो. ती शरीरातील पाण्याची पातळी आणि इलेक्ट्रोलाइट्स संतुलित ठेवण्यास मदत करते.
काही कुटुंबांमध्ये उपवासाचे नियम वेगवेगळे असू शकतात. त्यामुळे तुमच्या कुटुंबाच्या परंपरेनुसार खाण्याचे पदार्थ ठरवणे योग्य राहील. मात्र, बहुतांश ठिकाणी काकडी उपवासासाठी पूर्णपणे योग्य मानली जाते.
