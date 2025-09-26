नवरात्री उपवास का करावा? जाणून घ्या उपवासाचे खरे महत्त्व!

Aarti Badade
नवरात्रीचा उपवास म्हणजे फक्त अन्न सोडणे नाही, तर मन, वाणी आणि आचरणावर नियंत्रण ठेवून देवी दुर्गाची आराधना करणे.
The True Meaning of Navratri Upvas
Sakal
देवीची आराधना: या नऊ दिवसांत देवी दुर्गाच्या नऊ रूपांची पूजा केली जाते. इच्छापूर्ती: असे मानले जाते की उपवास केल्याने देवी प्रसन्न होते आणि भक्तांच्या इच्छा पूर्ण करते.
The True Meaning of Navratri Upvas
Sakal
शरीराचा आराम: उपवासामुळे शरीराला विश्रांती मिळते आणि ऊर्जा वाढते. बॉडी डिटॉक्स: हा उपवास शरीरातील विषारी घटक बाहेर काढून शरीर शुद्ध करण्यास मदत करतो.
The True Meaning of Navratri Upvas
Sakal
आत्म-शिस्त: उपवास केल्याने आत्म-शिस्त आणि मनावर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता वाढते. शांतता: उपवासाच्या काळात मन शांत आणि एकाग्र राहते, ज्यामुळे तणाव कमी होतो.
The True Meaning of Navratri Upvas
Sakal
उपवासाच्या काळात फळे, दुग्धजन्य पदार्थ (दूध, दही), साबुदाणा, भगर किंवा शिंगाड्याच्या पिठाचे पदार्थ खावेत.
The True Meaning of Navratri Upvas
Sakal
या दिवसांत धान्य (गहू, तांदूळ), कांदा, लसूण, शेंगा आणि मांसाहारी पदार्थ पूर्णपणे टाळावेत.
The True Meaning of Navratri Upvas
Sakal
नवरात्रीचा उपवास हा आध्यात्मिक, शारीरिक आणि मानसिक शुद्धीचा एक परिपूर्ण अनुभव आहे.
The True Meaning of Navratri Upvas
Sakal
Sabudana eating Health Tip
Sakal