शेकडो वर्षांपासून 'या' गावात लग्नाला बंदी! काय आहे रेणुकामातेची कथा?

Aarti Badade

रेणुकामातेचे प्रसिद्ध उपपीठ

पैठण तालुक्यातील हिवरा चोंढाळा येथे माहूरच्या रेणुकामातेचे उपपीठ असून नवरात्रात येथे मोठ्या भक्तिभावाने उत्सव साजरा केला जातो.

hivra chondhala renuka mata village wedding tradition

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Sakal

गावात लग्नसमारंभ का होत नाही?

येथील रेणुकामाता कुमारिका असल्याची स्थानिक आख्यायिका असल्याने गावाच्या हद्दीत विवाहसोहळे न करण्याची परंपरा आजही पाळली जाते.

hivra chondhala renuka mata village wedding tradition

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Sakal

मग लग्न कुठे केले जाते?

चोंढाळा गावातील विवाहसमारंभ गावाच्या वेशीबाहेर विहामांडवा शिवारातील मारुती मंदिर परिसरात आयोजित केले जातात.

hivra chondhala renuka mata village wedding tradition

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Sakal

पलंगावर झोपण्याची परंपराही नाही

रेणुकामाता बाजेवर निद्रा करते, अशी श्रद्धा असल्यामुळे गावकरी बाज, पलंग किंवा दिवाणाचा झोपण्यासाठी वापर न करता ओट्यावर झोपण्याची परंपरा पाळतात.

hivra chondhala renuka mata village wedding tradition

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Sakal

मंदिरापेक्षा उंच घर नाही

गावातील देवीच्या मंदिराला कळस नसल्याने मंदिरापेक्षा उंच घर बांधू नये, अशी स्थानिक परंपरा असून गावात दुमजली घरेही आढळत नाहीत.

hivra chondhala renuka mata village wedding tradition

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Sakal

गावात रेणुकामातेचेच मुख्य मंदिर

हिवरा चोंढाळा गावात रेणुकादेवीच्या मंदिराशिवाय अन्य मंदिर नसून नवरात्राच्या नऊ दिवसांत येथे विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते.

hivra chondhala renuka mata village wedding tradition

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Sakal

नवरात्रात भाविकांची मोठी गर्दी

नवरात्र आणि चैत्र पौर्णिमेला येथे मोठी यात्रा भरते आणि महाराष्ट्राच्या विविध भागांतून हजारो भाविक रेणुकामातेच्या दर्शनासाठी चोंढाळा येथे येतात.

hivra chondhala renuka mata village wedding tradition

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Sakal

महाराष्ट्राच्या मंत्रालयाची देखणी इमारत नेमकी कुणी बांधली?

Mantralaya building history

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Sakal

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