नवरात्री स्पेशल! झटपट बनवा उपवासाची बटाटा भाजी

Aarti Badade

उपवासाची बटाटा भाजी

नवरात्रीच्या उपवासासाठी काहीतरी चविष्ट आणि झटपट बनवायचे असेल, तर ही बटाटा भाजी नक्की ट्राय करा!

Upvasachi Batata Bhaji

भाजी बनवण्यासाठी साहित्य

४ उकडलेले बटाटे,१ चमचा तूप किंवा तेल,१-२ हिरव्या मिरच्या,१ चमचा जिरे,१ चमचा शेंगदाणा कूट,चवीनुसार मीठ

Upvasachi Batata Bhaji

फोडणी तयार करा

एका कढईत तूप किंवा शेंगदाणा तेल गरम करा. त्यात जिरे आणि चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या घालून परतून घ्या.

Upvasachi Batata Bhaji

बटाटे घाला

आता उकडलेले आणि सोललेले बटाटे घालून चांगले परतून घ्या.

Upvasachi Batata Bhaji

शेंगदाणा कूट आणि मीठ घाला

त्यात भाजून कुटलेले शेंगदाणे आणि चवीनुसार मीठ घालून चांगले मिक्स करा.

Upvasachi Batata Bhaji

मंद आचेवर शिजवा

हे मिश्रण मंद आचेवर २-३ मिनिटे परता, जेणेकरून बटाट्यांना सर्व चवी लागतील.

Upvasachi Batata Bhaji

गरमागरम सर्व्ह करा!

गरमागरम उपवासाची बटाटा भाजी पुऱ्यांसोबत किंवा उपवासाच्या इतर पदार्थांसोबत सर्व्ह करा.

Upvasachi Batata Bhaji

