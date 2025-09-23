नवरात्री विशेष महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तिपीठांचा अनुभव घ्या! नक्की भेट द्या

Aarti Badade
नवरात्रीच्या शुभ पर्वावर देवीच्या दर्शनासाठी महाराष्ट्रातील काही प्रसिद्ध आणि पवित्र मंदिरांबद्दल जाणून घ्या.
Must-Visit Temples in Maharashtra for Navratri
Sakal
हे मंदिर महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक आहे. नवरात्रीत येथे देवीच्या दर्शनासाठी मोठी गर्दी होते.
नाशिकमधील भद्रकाली मंदिर आणि प्रतापगड येथील भवानी माता मंदिर नवरात्रीमध्ये दर्शनासाठी महत्त्वाचे ठिकाण आहेत.
मुंबईतील काळबादेवी मंदिर आणि महालक्ष्मी मंदिर नवरात्रीत अधिक आकर्षक वाटतात. येथे देवीच्या दर्शनासाठी मोठी गर्दी असते.
पुण्यातही नवरात्रीनिमित्त अनेक देवी मंदिरे आहेत. यवतमाळमधील नवरात्रोत्सव त्याच्या रोषणाई आणि उत्साहासाठी प्रसिद्ध आहे.
माहूरगडची रेणुका देवी आणि नाशिकजवळील सप्तशृंगी देवी ही देखील महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तिपीठांचा भाग आहेत. नवरात्रीत येथे जाण्याची प्रथा आहे.
महाराष्ट्रातील ही सर्व मंदिरे धार्मिक श्रद्धेची आणि ऐतिहासिक महत्त्वाची उदाहरणे आहेत. नवरात्रीच्या काळात येथे जाऊन तुम्ही एक अद्भुत अनुभव घेऊ शकता.
