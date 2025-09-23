नवरात्रीत नऊच का? जाणून घ्या आध्यात्मिक महत्त्व!

Aarti Badade
नवरात्रीमध्ये तुम्ही देवीची पूजा करता, रंग परिधान करता. पण तुम्हाला माहीत आहे का, या उत्सवात ९ या अंकाला विशेष महत्त्व का आहे?
Spiritual Significance of the Number nine
Sakal
हिंदू धर्मात ९ हा अंक शक्ती, शहाणपण आणि संपत्तीचे प्रतीक मानला जातो. याच कारणामुळे नवरात्रीत या अंकाला विशेष महत्त्व आहे.
Spiritual Significance of the Number nine
Sakal
नवरात्रीच्या नऊ दिवसांमध्ये देवी दुर्गाच्या नऊ रूपांची पूजा केली जाते, ज्यांना 'नवदुर्गा' असे म्हणतात.
Spiritual Significance of the Number nine
Sakal
'नवरात्री' हा शब्द 'नव' (नऊ) आणि 'रात्री' (रात्री) या दोन शब्दांनी बनलेला आहे. म्हणजेच, नऊ पवित्र रात्रींचा हा उत्सव आहे.
Spiritual Significance of the Number nine
Sakal
नवरात्रीच्या प्रत्येक दिवशी भक्त विशिष्ट रंगाचे कपडे घालतात, जे देवीच्या नऊ रूपांचे प्रतिनिधित्व करतात आणि प्रत्येक रंगाचे स्वतःचे विशेष महत्त्व आहे.
Spiritual Significance of the Number nine
Sakal
अंकशास्त्रामध्येही ९ या अंकाला महत्त्वाचे स्थान आहे. तो पूर्णत्वाचे आणि आध्यात्मिक शक्तीचे प्रतीक मानला जातो.
Spiritual Significance of the Number nine
Sakal
अशा प्रकारे, नवरात्री हा नऊ दिवसांचा आणि नऊ रात्रींचा उत्सव आहे, जिथे देवीच्या नऊ रूपांची उपासना करून शक्ती, शहाणपण आणि आध्यात्मिक समृद्धीची प्रार्थना केली जाते.
Spiritual Significance of the Number nine
Sakal
Navratri Special Sabudana Kheer Recipe
Sakal