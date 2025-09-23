नवरात्रीत नऊच का? जाणून घ्या आध्यात्मिक महत्त्व!

Aarti Badade

नवरात्रीतील ९ या अंकाचे महत्त्व

नवरात्रीमध्ये तुम्ही देवीची पूजा करता, रंग परिधान करता. पण तुम्हाला माहीत आहे का, या उत्सवात ९ या अंकाला विशेष महत्त्व का आहे?

शक्ती, शहाणपण आणि संपत्ती

हिंदू धर्मात ९ हा अंक शक्ती, शहाणपण आणि संपत्तीचे प्रतीक मानला जातो. याच कारणामुळे नवरात्रीत या अंकाला विशेष महत्त्व आहे.

देवीची नऊ रूपे

नवरात्रीच्या नऊ दिवसांमध्ये देवी दुर्गाच्या नऊ रूपांची पूजा केली जाते, ज्यांना 'नवदुर्गा' असे म्हणतात.

'नवरात्री' म्हणजे काय?

'नवरात्री' हा शब्द 'नव' (नऊ) आणि 'रात्री' (रात्री) या दोन शब्दांनी बनलेला आहे. म्हणजेच, नऊ पवित्र रात्रींचा हा उत्सव आहे.

नऊ रंगांचे महत्त्व

नवरात्रीच्या प्रत्येक दिवशी भक्त विशिष्ट रंगाचे कपडे घालतात, जे देवीच्या नऊ रूपांचे प्रतिनिधित्व करतात आणि प्रत्येक रंगाचे स्वतःचे विशेष महत्त्व आहे.

अंकशास्त्रानुसार ९

अंकशास्त्रामध्येही ९ या अंकाला महत्त्वाचे स्थान आहे. तो पूर्णत्वाचे आणि आध्यात्मिक शक्तीचे प्रतीक मानला जातो.

एक उत्सव, नऊ रात्री!

अशा प्रकारे, नवरात्री हा नऊ दिवसांचा आणि नऊ रात्रींचा उत्सव आहे, जिथे देवीच्या नऊ रूपांची उपासना करून शक्ती, शहाणपण आणि आध्यात्मिक समृद्धीची प्रार्थना केली जाते.

