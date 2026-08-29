नेपाळ देश केवढा आहे?

Sandip Kapde
नेपाळचे एकूण क्षेत्रफळ १,४७,१८१ चौरस किलोमीटर असून, क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने जगात त्याचा ९३ वा क्रमांक लागतो.
Nepal’s geography, area and Mount Everest in focus
esakal
नेपाळची पूर्व-पश्चिम लांबी सुमारे ८०० ते ८८५ किलोमीटर, तर उत्तर-दक्षिण रुंदी सुमारे १५० ते २५० किलोमीटर आहे.
Nepal’s geography, area and Mount Everest in focus
esakal
नेपाळच्या उत्तरेला चीन असून, पूर्व, पश्चिम आणि दक्षिण दिशेला भारताची सीमा आहे.
Nepal’s geography, area and Mount Everest in focus
esakal
क्षेत्रफळाची तुलना केली तर महाराष्ट्र नेपाळपेक्षा दुपटीहून अधिक मोठे आहे.
Nepal’s geography, area and Mount Everest in focus
esakal
नेपाळची राजधानी काठमांडू असून, हे देशातील सर्वात मोठे आणि प्रमुख शहर आहे.
Nepal’s geography, area and Mount Everest in focus
esakal
नेपाळचा मोठा भूभाग हिमालय पर्वतरांगेत असून, देशाचा भौगोलिक प्रदेश अत्यंत वैविध्यपूर्ण आहे.
Nepal’s geography, area and Mount Everest in focus
esakal
जगातील सर्वोच्च शिखर माउंट एव्हरेस्ट नेपाळमध्ये असून, त्याला नेपाळी भाषेत ‘सगरमाथा’ असे म्हटले जाते.
Nepal’s geography, area and Mount Everest in focus
esakal
जगातील १४ आठ हजार मीटरपेक्षा उंच पर्वतशिखरांपैकी आठ शिखरे नेपाळमध्ये आहेत.
Nepal’s geography, area and Mount Everest in focus
esakal
नेपाळमध्ये विविध जाती-जमातींचे लोक राहतात आणि देशाची लोकसंख्या मुख्यतः शहरी व ग्रामीण भागात विभागलेली आहे.
Nepal’s geography, area and Mount Everest in focus
esakal
नेपाळचा राष्ट्रध्वज जगातील इतर देशांच्या ध्वजांपेक्षा वेगळा असून, आयताकृती नसलेला हा एकमेव राष्ट्रीय ध्वज आहे.
Nepal’s geography, area and Mount Everest in focus
esakal
नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेत शेती आणि पर्यटनाला मोठे महत्त्व असून, हिमालय आणि पर्वतारोहणामुळे पर्यटन हे परकीय चलनाचे महत्त्वाचे साधन आहे.
Nepal’s geography, area and Mount Everest in focus
esakal
Sugar crystals being processed and separated during the industrial sugar manufacturing process.
esakal