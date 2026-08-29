नेपाळ देश केवढा आहे?

Sandip Kapde

क्षेत्रफळ

नेपाळचे एकूण क्षेत्रफळ १,४७,१८१ चौरस किलोमीटर असून, क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने जगात त्याचा ९३ वा क्रमांक लागतो.

Nepal’s geography, area and Mount Everest in focus

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esakal

विस्तार

नेपाळची पूर्व-पश्चिम लांबी सुमारे ८०० ते ८८५ किलोमीटर, तर उत्तर-दक्षिण रुंदी सुमारे १५० ते २५० किलोमीटर आहे.

Nepal’s geography, area and Mount Everest in focus

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esakal

शेजारी

नेपाळच्या उत्तरेला चीन असून, पूर्व, पश्चिम आणि दक्षिण दिशेला भारताची सीमा आहे.

Nepal’s geography, area and Mount Everest in focus

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esakal

महाराष्ट्र

क्षेत्रफळाची तुलना केली तर महाराष्ट्र नेपाळपेक्षा दुपटीहून अधिक मोठे आहे.

Nepal’s geography, area and Mount Everest in focus

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esakal

राजधानी

नेपाळची राजधानी काठमांडू असून, हे देशातील सर्वात मोठे आणि प्रमुख शहर आहे.

Nepal’s geography, area and Mount Everest in focus

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esakal

हिमालय

नेपाळचा मोठा भूभाग हिमालय पर्वतरांगेत असून, देशाचा भौगोलिक प्रदेश अत्यंत वैविध्यपूर्ण आहे.

Nepal’s geography, area and Mount Everest in focus

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esakal

एव्हरेस्ट

जगातील सर्वोच्च शिखर माउंट एव्हरेस्ट नेपाळमध्ये असून, त्याला नेपाळी भाषेत ‘सगरमाथा’ असे म्हटले जाते.

Nepal’s geography, area and Mount Everest in focus

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esakal

शिखरे

जगातील १४ आठ हजार मीटरपेक्षा उंच पर्वतशिखरांपैकी आठ शिखरे नेपाळमध्ये आहेत.

Nepal’s geography, area and Mount Everest in focus

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esakal

लोकसंख्या

नेपाळमध्ये विविध जाती-जमातींचे लोक राहतात आणि देशाची लोकसंख्या मुख्यतः शहरी व ग्रामीण भागात विभागलेली आहे.

Nepal’s geography, area and Mount Everest in focus

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esakal

ध्वज

नेपाळचा राष्ट्रध्वज जगातील इतर देशांच्या ध्वजांपेक्षा वेगळा असून, आयताकृती नसलेला हा एकमेव राष्ट्रीय ध्वज आहे.

Nepal’s geography, area and Mount Everest in focus

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esakal

अर्थव्यवस्था

नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेत शेती आणि पर्यटनाला मोठे महत्त्व असून, हिमालय आणि पर्वतारोहणामुळे पर्यटन हे परकीय चलनाचे महत्त्वाचे साधन आहे.

Nepal’s geography, area and Mount Everest in focus

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esakal

साखरेचे छोटे दाणे कारखान्यात कसे तयार होतात? 

Sugar crystals being processed and separated during the industrial sugar manufacturing process.

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esakal

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