एका स्त्रीच्या शापामुळे नेपाळमध्ये संकटे येतात का? नेपाळ शापित देश आहे का?

सकाळ डिजिटल टीम
नेपाळमध्ये राजकीय अस्थिरता किंवा कुठलेही संकट आले की 'सती ले सरापेको देश' (सतीने शाप दिलेला देश) या म्हणीचा संदर्भ वारंवार दिला जातो.
Is Nepal Really Cursed?
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ही आख्यायिका १७ व्या शतकात काठमांडू खोऱ्यातील मल्ल राजवटीच्या काळात घडलेल्या एका दुःखद घटनेवर आधारित आहे.
Is Nepal Really Cursed?
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भीम मल्ल हे राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्ल यांच्या दरबारात एक अत्यंत कार्यक्षम अधिकारी होते; त्यांनी तिबेटसोबतचा व्यापार वाढवण्यात मोठी भूमिका बजावली होती.
Is Nepal Really Cursed?
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भीम मल्ल यांची वाढती लोकप्रियता पाहून दरबारातील विरोधकांनी त्यांच्याविरुद्ध कट रचला आणि त्यांच्यावर देशद्रोहाचा खोटा आरोप लावला.
Is Nepal Really Cursed?
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राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्ल यांनी कोणत्याही सखोल तपासाशिवाय भीम मल्ल यांना दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा दिली.
Is Nepal Really Cursed?
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पतीच्या मृत्यूनंतर त्यांची पत्नी भुवनेश्वरी (भुवन लक्ष्मी) यांना तत्कालीन प्रथेनुसार चितेवर सती जाण्यास भाग पाडण्यात आले.
Is Nepal Really Cursed?
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सती जाण्यापूर्वी अत्यंत संतप्त झालेल्या भुवनेश्वरी यांनी अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवत राजा आणि संपूर्ण राज्याला 'कोणाचेही भले होणार नाही' असा शाप दिला.
Is Nepal Really Cursed?
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या घटनेनंतर 'सती ले सरापेको देश' ही म्हण नेपाळच्या लोकसंस्कृतीत कायमची रुजली आणि संकटांशी जोडली गेली.
Is Nepal Really Cursed?
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इतिहासकार आणि सांस्कृतिक अभ्यासकांच्या मते या शापाला कोणताही ऐतिहासिक किंवा वैज्ञानिक पुरावा नाही; ही केवळ एक लोककथा आहे.
Is Nepal Really Cursed?
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हा शाप वास्तविक नसून, सत्तेच्या गैरवापरामुळे निष्पाप लोकांवर होणाऱ्या अन्यायाची आठवण करून देणारे एक सांस्कृतिक प्रतीक मानले जाते.
Is Nepal Really Cursed?
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कावळा कोकिळेच्या अंड्यांची काळजी का घेतो?
Why Do Cuckoos Lay Eggs in Crow Nests?
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