नेपाळमध्ये गणेशोत्सव साजरा होतो का?

Sandip Kapde

परंपरा

नेपाळमध्ये गणेशोत्सव म्हणजेच गणेश चतुर्थी मोठ्या श्रद्धेने साजरी केली जाते.

Lord Ganesha worshipped during Ganesh Chaturthi celebrations in Nepal.

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चथा

नेपाळमधील नेवार समुदायात गणेश चतुर्थीला ‘चथा पर्व’ म्हणून ओळखले जाते.

Lord Ganesha worshipped during Ganesh Chaturthi celebrations in Nepal.

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श्रद्धा

हिंदूंसोबतच नेपाळमधील अनेक बौद्ध अनुयायीही गणेशाची पूजा करतात.

Lord Ganesha worshipped during Ganesh Chaturthi celebrations in Nepal.

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चंद्रदर्शन

गणेश चतुर्थीच्या दिवशी चंद्राचे दर्शन टाळण्याची प्रथा नेपाळमध्येही पाळली जाते.

Lord Ganesha worshipped during Ganesh Chaturthi celebrations in Nepal.

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नैवेद्य

गणपतीला नेवारी संस्कृतीतील पारंपरिक ‘समयबाजी’चा नैवेद्य दाखवला जातो.

Lord Ganesha worshipped during Ganesh Chaturthi celebrations in Nepal.

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esakal

पदार्थ

समयबाजीमध्ये पोहे, अंडी, चोईला, बारा यांसारख्या पारंपरिक पदार्थांचा समावेश असतो.

Lord Ganesha worshipped during Ganesh Chaturthi celebrations in Nepal.

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esakal

मिठाई

गणेशोत्सवादरम्यान मुलांना ‘छुसिया मुसिया’ नावाची पारंपरिक मिठाई वाटली जाते.

Lord Ganesha worshipped during Ganesh Chaturthi celebrations in Nepal.

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esakal

मंदिरे

काठमांडू खोऱ्यातील प्रसिद्ध गणेश मंदिरांमध्ये या दिवशी भाविकांची मोठी गर्दी होते.

Lord Ganesha worshipped during Ganesh Chaturthi celebrations in Nepal.

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esakal

दर्शन

कमलादी गणेश, अशोक विनायक, सूर्य विनायक आणि चंद्र विनायक येथे भाविक दर्शनासाठी येतात.

Lord Ganesha worshipped during Ganesh Chaturthi celebrations in Nepal.

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esakal

रथयात्रा

काठमांडू आणि काही प्रमुख शहरांमध्ये गणेशाची रथयात्रा काढण्याची परंपराही पाहायला मिळते.

Lord Ganesha worshipped during Ganesh Chaturthi celebrations in Nepal.

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esakal

संस्कृती

नेपाळमधील गणेशोत्सवाला स्थानिक नेवारी संस्कृती आणि धार्मिक परंपरांचा अनोखा स्पर्श आहे.

Lord Ganesha worshipped during Ganesh Chaturthi celebrations in Nepal.

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वैशिष्ट्य

भारताप्रमाणे भव्य सार्वजनिक उत्सवाऐवजी नेपाळमध्ये गणेशोत्सव प्रामुख्याने पारंपरिक आणि धार्मिक पद्धतीने साजरा केला जातो.

Lord Ganesha worshipped during Ganesh Chaturthi celebrations in Nepal.

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esakal

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