नेपाळमध्ये मुस्लिमांची संख्या किती? जाणून वाटेल आश्चर्य

Yashwant Kshirsagar

नेपाळमध्ये हिंसाचार

नेपाळमध्ये सोशल मीडियावरील बंदीविरोधात सुरू झालेल्या Gen-Z निदर्शनांनी मोठ्या हिंसाचाराचे रूप धारण केले

पंतप्रधानांचा राजीनामा

या मोठ्या आंदोलनामुळे नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना राजीनामा द्यावा लागला

हिंसक आंदोलन

आंदोलकांनी अनेक सरकारी इमारती आणि संसदेसह अनेक प्रमुख नेत्यांच्या घरांना आग लावली.

नेपाळमध्ये मुस्लिम

अशा परिस्थितीत, आज आपण जाणून घेऊ की नेपाळमध्ये किती मुस्लिम राहतात?

तिसरा क्रमांक

नेपाळमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

२०२१ ची जणगणना

२०२१ च्या जनगणनेनुसार, नेपाळमध्ये ५.०९ टक्के लोक मुस्लिम आहेत.

वाढ

२०११ मध्ये ही संख्या ४.४ टक्के होती, जी आता ५.०९ टक्के झाली आहे.

इस्लाम

याचा अर्थ असा की नेपाळमध्ये सुमारे १४ लाख ८३ हजार लोक इस्लाम धर्माचे पालन करतात.

सुन्नींची संख्या जास्त

नेपाळमधील बहुतांश मुस्लिम लोकसंख्या सुन्नी मुस्लिमांची आहे.

