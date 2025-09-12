नेपाळमध्ये मुस्लिमांची संख्या किती? जाणून वाटेल आश्चर्य

Yashwant Kshirsagar
नेपाळमध्ये सोशल मीडियावरील बंदीविरोधात सुरू झालेल्या Gen-Z निदर्शनांनी मोठ्या हिंसाचाराचे रूप धारण केले
या मोठ्या आंदोलनामुळे नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना राजीनामा द्यावा लागला
आंदोलकांनी अनेक सरकारी इमारती आणि संसदेसह अनेक प्रमुख नेत्यांच्या घरांना आग लावली.
अशा परिस्थितीत, आज आपण जाणून घेऊ की नेपाळमध्ये किती मुस्लिम राहतात?
नेपाळमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
२०२१ च्या जनगणनेनुसार, नेपाळमध्ये ५.०९ टक्के लोक मुस्लिम आहेत.
२०११ मध्ये ही संख्या ४.४ टक्के होती, जी आता ५.०९ टक्के झाली आहे.
याचा अर्थ असा की नेपाळमध्ये सुमारे १४ लाख ८३ हजार लोक इस्लाम धर्माचे पालन करतात.
नेपाळमधील बहुतांश मुस्लिम लोकसंख्या सुन्नी मुस्लिमांची आहे.
