Rabi Lamichhane : नेपाळचे भावी पंतप्रधान म्हणून सर्वाधिक चर्चेत आलेले रबी लामिछाने आहेत तरी कोण?

Mayur Ratnaparkhe

माजी गृहमंत्री -

केपी शर्मा ओली यांच्या राजीनाम्यानंतर उत्तराधिकारी पदाच्या शर्यतीत नेपाळचे माजी गृहमंत्री रबी लामिछाने हे आघाडीवर असल्याचे म्हटले जाते.

राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाची स्थापना -

रबी लामिछाने यांनी २०२२ मध्ये राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्ष (आरएसपी) ची स्थापना केली.

आंदोलनाला उघडपणे पाठिंबा -

रबी लामिछाने  यांच्या 'आरएसपी'ने  झेन झी कडून सुरू असलेल्या आंदोलनाला उघडपणे पाठिंबा दिला आहे.

२१ खासदारांचा राजीनामा -

रबी लामिछाने यांच्या पक्षाच्या २१ खासदारांनी एकत्रितपणे राजीनामा देऊन ओली यांच्यावर राजीनामा देण्यासाठी दबाव आणला होता.

आंदोलक तरूणांचा पाठिंबा -

अशा परिस्थितीत आता नेपाळमधील आंदोलक तरुणांचा पाठिंबाही रबी लामिछाने यांना मिळालेला आहे.

आधीच खूप लोकप्रिय -

रबी लामिछाने हे नेपाळमधील तरुणांमध्ये आधीच खूप लोकप्रिय आहेत. सोशल मीडियावर त्यांचे चाहते खूप मोठे आहेत.

संसद अस्थिर करण्यासाठी रणनीती -

नेपाळी संसद अस्थिर करण्यासाठी विचारपूर्वक आखलेल्या रणनीतीचा भाग म्हणून लामिछाने यांनी खासदारांना राजीनामा देण्यास भाग पाडल्याचे बोलले जात आहे.

भ्रष्टाचारविरोधी राजकारणाचे प्रतीक -

नेपाळमधील तरुण रबी लामिछाने भ्रष्टाचारविरोधी राजकारणाचे प्रतीक मानतात.

सशक्त पर्याय -

त्यामुळेच देउबा, ओली, प्रचंड यांसारख्या आघाडीच्या नेत्यांच्या विरोधात ते तरुणांमध्ये एक निर्दोष पर्याय म्हणून उदयास आले आहेत.

पडद्यामागे चळवळीला पाठिंबा -

असे म्हटले जात आहे की रबी लामिछाने यांनीच पडद्यामागे या चळवळीला पाठिंबा दिला आणि सरकारवर दबाव आणण्यासाठी तरुणांना प्रवृत्त केले.

