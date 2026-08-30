नेपाळमध्ये रविवारी साप्ताहिक सुट्टी का नसते? कशामुळे आहे जगावेगळी परंपरा?

Yashwant Kshirsagar

अद्वितीय ओळख

नेपाळ केवळ नैसर्गिक सौंदर्यासाठीच नाही, तर आपल्या वेगळ्या परंपरांसाठीही जगभर ओळखला जातो. सुमारे ९० टक्के लोकसंख्या हिंदू असूनही येथील साप्ताहिक सुट्टी इतर देशांपेक्षा वेगळी आहे.

Nepal Saturday Weekly Holiday

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जगाच्या तुलनेत वेगळी पद्धत

जगभरात सामान्यतः रविवारी सुट्टी असते. मात्र नेपाळमध्ये रविवार हा कामाचा दिवस असतो. शाळा, महाविद्यालये आणि कार्यालये रविवारी नेहमीप्रमाणे सुरू असतात.

Nepal Saturday Weekly Holiday

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esakal

शनिवारी साप्ताहिक सुट्टी

नेपाळमध्ये शनिवारी साप्ताहिक सुट्टी असते. सरकारी कार्यालये, बँका, शाळा आणि बहुतेक खाजगी कार्यालये शनिवारी बंद राहतात. त्यामुळे बाजारपेठांमध्येही तुलनेने कमी वर्दळ दिसते.

Nepal Saturday Weekly Holiday

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esakal

कामाचा आठवडा

नेपाळमधील कामाचा आठवडा रविवार ते शुक्रवार असा असतो. रविवार हा आठवड्याचा पहिला कामाचा दिवस मानला जातो.

Nepal Saturday Weekly Holiday

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esakal

राणा राजवटीतील परंपरा

ही पद्धत राणा राजवटीच्या काळातील आहे. विशेषतः जुद्ध शमशेर यांच्या राजवटीत शनिवारी सुट्टी लागू करण्यात आली होती आणि ती आजतागायत कायम आहे.

Nepal Saturday Weekly Holiday

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esakal

ख्रिश्चन प्रभावाचा अभाव

युरोप, अमेरिका आणि अनेक देशांत रविवारची सुट्टी ख्रिश्चन परंपरेशी जोडलेली आहे. नेपाळ कधीही ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली नसल्यामुळे येथे ख्रिश्चन प्रभाव नगण्य होता. त्यामुळे रविवारची सुट्टी स्वीकारली गेली नाही.

Nepal Saturday Weekly Holiday

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esakal

सांस्कृतिक, धार्मिक कारण

नेपाळी संस्कृतीत शनिवारी नवीन काम सुरू करणे शुभ मानले जात नाही. हा दिवस विश्रांती आणि धार्मिक उपासनेसाठी योग्य समजला जातो.

Nepal Saturday Weekly Holiday

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esakal

स्वतंत्र राष्ट्र

नेपाळ हा अशा मोजक्या देशांपैकी एक आहे जो कधीही वसाहत बनला नाही. भारताला मुघल आणि ब्रिटिश राजवटीचा सामना करावा लागला, पण नेपाळ नेहमीच स्वतंत्र राहिला.

Nepal Saturday Weekly Holiday

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पशुपतिनाथ यांचे महत्त्व

भगवान पशुपतिनाथ हे नेपाळचे राष्ट्रदैवत मानले जातात. काठमांडूमधील त्यांचे भव्य मंदिर देशाच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक ओळखीचे प्रतीक आहे.

Nepal Saturday Weekly Holiday

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आजही कायम परंपरा

राणा काळातील ही प्रथा आणि सांस्कृतिक समजुतींमुळे शनिवारी सुट्टीची पद्धत नेपाळमध्ये अजूनही सुरू आहे. ही परंपरा देशाच्या स्वतंत्र आणि वेगळ्या ओळखीचे प्रतीक बनली आहे.

Nepal Saturday Weekly Holiday

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