'या' 5 गोष्टी चुकूनही थेट चेहऱ्यावर लावू नका

Puja Bonkile

निरोगी त्वचा

निरोगी त्वचा राखण्यासाठी साध्या त्वचेची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

स्वच्छता

दररोज रात्री त्वचेला दोनदा स्वच्छ करा, टोन करा आणि मॉइश्चरायझ करा. सकाळी पूर्णपणे स्वच्छ केल्यानंतर सनस्क्रीन लावा.

DIY स्किनकेअर हॅक्स

आजकाल सोशल मीडियावर अनेक DIY स्किनकेअर हॅक्स लोकप्रिय झाले आहेत, ज्यांचे प्रभावी परिणाम लोकांना प्रभावित करतात. काही घटक थेट त्वचेवर लावणे महाग असू शकते.

लिंबाचा वापर

लोक बऱ्याचदा नैसर्गिक घटकांवर अवलंबून असतात, परंतु लिंबू आम्लयुक्त असते, म्हणून ते थेट त्वचेवर लावल्याने जळजळ आणि पुरळ येऊ शकतात. जर तुमची त्वचा संवेदनशील असेल किंवा मुरुमे असतील तर हे टाळा.

बर्फ

चेहऱ्यावर बर्फ लावल्याने छिद्रे घट्ट होतात आणि तुमची त्वचा उजळते. परंतु जास्त वेळ थेट मालिश केल्याने कधीकधी लालसरपणा येऊ शकतो. मलमलच्या कापडात गुंडाळलेला बर्फ लावा.

बेकिंग सोडा

लोक त्यांच्या त्वचेसाठी बेकिंग सोडा देखील वापरतात. कारण अनेक हॅकर्सचा दावा आहे की ते चेहऱ्यावरचे डाग साफ करण्यास मदत करते, परंतु ते तुमच्या त्वचेच्या पीएचमध्ये व्यत्यय आणू शकते.

टूथपेस्ट

काळेपणा किंवा मुरुम दूर करण्यासाठी टूथपेस्ट लावावी असे अनेकदा सोशल मीडियावर दाखवले जाते. परंतु यामुळे त्वचेला नुकसान होऊ शकते आणि जळजळ तसेच काळे डाग देखील येऊ शकतात.

सफरचंद व्हिनेगर

बरेच लोक नैसर्गिकरित्या त्यांची त्वचा उजळ आणि स्वच्छ करण्यासाठी सफरचंद सायडर व्हिनेगर वापरतात, परंतु ते कसे वापरावे हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे. ते पाण्याने पातळ न करता थेट लावल्याने त्वचेवर जळजळ होऊ शकते.

