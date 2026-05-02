कधीच संध्याकाळी 'या' वस्तूंची खरेदी करू नका! श्रीमंती दूर पळेल

Aarti Badade
सूर्यास्तानंतर काही ठराविक वस्तू घरात आणल्यास आर्थिक समस्या वाढून सुख-समृद्धीमध्ये अडथळा येऊ शकतो.
दूध चंद्राशी आणि दही शुक्राशी संबंधित असल्याने संध्याकाळी या वस्तू घरात आणणे प्रगतीसाठी बाधक ठरू शकते.
सूर्यास्तानंतर मीठ विकत घेऊन घरी आणल्याने कर्जाचा डोंगर वाढू शकतो आणि आर्थिक स्थिती बिघडते.
चाकू, कात्री किंवा सुई यांसारख्या धारदार वस्तू संध्याकाळी आणल्याने घरातील नकारात्मक ऊर्जा आणि वाद वाढतात.
झाडूला लक्ष्मीचे रूप मानले जाते, त्यामुळे संध्याकाळी नवीन झाडू घरी आणल्याने आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असते.
संध्याकाळी मोहरीचे तेल घरात आणल्याने शनि दोष निर्माण होऊ शकतो, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या उत्पन्नावर होतो.
सूर्यास्तानंतर तुळशीची पाने तोडू नका आणि कोणालाही पैसे उधार देऊ नका, अन्यथा भाग्याच्या वाढीस खिळ बसेल.
