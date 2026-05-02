कधीच संध्याकाळी 'या' वस्तूंची खरेदी करू नका! श्रीमंती दूर पळेल

Aarti Badade

वास्तू आणि ज्योतिषाचा सतर्कतेचा इशारा

सूर्यास्तानंतर काही ठराविक वस्तू घरात आणल्यास आर्थिक समस्या वाढून सुख-समृद्धीमध्ये अडथळा येऊ शकतो.

संध्याकाळी दूध आणि दही आणणे टाळा

दूध चंद्राशी आणि दही शुक्राशी संबंधित असल्याने संध्याकाळी या वस्तू घरात आणणे प्रगतीसाठी बाधक ठरू शकते.

मीठ खरेदी करणे पडू शकते महागात

सूर्यास्तानंतर मीठ विकत घेऊन घरी आणल्याने कर्जाचा डोंगर वाढू शकतो आणि आर्थिक स्थिती बिघडते.

धारदार वस्तूंमुळे वाढू शकतो गृहकलह

चाकू, कात्री किंवा सुई यांसारख्या धारदार वस्तू संध्याकाळी आणल्याने घरातील नकारात्मक ऊर्जा आणि वाद वाढतात.

नवीन झाडू आणि लक्ष्मीचा कोप

झाडूला लक्ष्मीचे रूप मानले जाते, त्यामुळे संध्याकाळी नवीन झाडू घरी आणल्याने आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असते.

मोहरीचे तेल आणि शनि दोषाचा धोका

संध्याकाळी मोहरीचे तेल घरात आणल्याने शनि दोष निर्माण होऊ शकतो, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या उत्पन्नावर होतो.

तुळशीची पाने आणि पैशांचे व्यवहार

सूर्यास्तानंतर तुळशीची पाने तोडू नका आणि कोणालाही पैसे उधार देऊ नका, अन्यथा भाग्याच्या वाढीस खिळ बसेल.

