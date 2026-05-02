अफजलखानाचा काळा इतिहास, भेटीच्या बहाण्याने राजाची केली होती हत्या

Aarti Badade
अफजलखान हा आदिलशाहीतील एक बलाढ्य पण तितकाच कुप्रसिद्ध सेनानी होता.
Dark History of Afzal Khan
Sakal
इ.स. १६३८ ते १६४८ दरम्यान कर्नाटक मोहिमेत अफजलखान रणदुल्लाखानाच्या नेतृत्वाखाली सक्रिय होता.
या मोहिमांमध्ये शिरे, बेलूर, तुंकूर, श्रीरंगपट्टम आणि वेल्लोर, जिंजीसारखी महत्त्वाची ठिकाणे जिंकली गेली.
अफजलखान फक्त पराक्रमी नव्हता, तर युद्धात कपटनीती वापरणारा धूर्त सेनानी होता.
चिकनायकनहळ्ळी आणि बेलूरचे किल्ले त्याने भुयारातून सुरुंग पेरून हस्तगत केले.
तुंकूरचा किल्ला जिंकून त्याने आपली ताकद दाखवली पण त्याची खरी ओळख पुढे उघड झाली
शिरेच्या किल्ल्यासाठी कस्तुरीरंग नायकाशी तहाची बोलणी झाली पण खानाने विश्वासघात केला!
भेटीच्या बहाण्याने बोलावून कस्तुरीरंग नायकाचा निर्दयी शिरच्छेद केला.
या घटनेनंतर अफजलखानाची ओळख “विश्वासघातकी आणि क्रूर” अशीच झाली.
प्रतापगडावरही त्याने शिवाजी महाराजांवर याच कपटाने हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला…पण यावेळी त्याचा अंत झाला!
Ancient Temples of Maharashtra
Sakal