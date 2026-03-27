ही चूक करू नका! ‘या’ पदार्थांनंतर पाणी पिणे ठरू शकते धोकादायक!

Aarti Badade
काही विशिष्ट पदार्थ खाल्ल्यानंतर लगेच पाणी पिल्यास पचनसंस्थेवर ताण येतो आणि अन्नाचे पचन नीट होत नाही.
संत्री, मोसंबी किंवा इतर फळे खाल्ल्यानंतर लगेच पाणी पिल्यास पचन बिघडून गॅस किंवा ॲसिडिटीचा त्रास होऊ शकतो.
Avoid Water After Meals
Sakal
दूध किंवा दही खाल्ल्यानंतर लगेच पाणी पिणे टाळावे; यामुळे पचनक्रिया मंदावते आणि पोटात दुखू शकते.
तिखट जेवणानंतर लगेच पाणी पिल्यास ॲसिडिटी किंवा छातीत जळजळ वाढण्याची शक्यता असते.
काकडी आणि कलिंगडमध्ये आधीच पाण्याचे प्रमाण भरपूर असते, त्यामुळे त्यानंतर लगेच पाणी पिल्यास पोट बिघडू शकते.
जास्त गोड खाल्ल्यानंतर लगेच पाणी पिल्यास शरीरात साखरेचे शोषण वेगाने होते, जे आरोग्यासाठी योग्य नाही.
कोणतेही अन्न खाल्ल्यानंतर साधारणपणे २० ते ३० मिनिटांनी पाणी पिणे आरोग्यासाठी आणि पचनासाठी सर्वात उत्तम मानले जाते.
