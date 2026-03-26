भेंडी खाताना 'या' 5 चुका टाळा; नाहीतर फायद्याऐवजी होईल शरीराचे नुकसान!

Aarti Badade

पोषक तत्वांचा खजिना

भेंडीमध्ये फायबर, व्हिटॅमिन C, K आणि अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर असतात, जे आपली रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी अतिशय फायदेशीर ठरतात.

Lady Finger okra Food Combinations

मधुमेह आणि पचनासाठी उत्तम

भेंडीतील विरघळणारे फायबर रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवते आणि बद्धकोष्ठतेसारख्या समस्या दूर करण्यास मदत करते.

दूध आणि भेंडी टाळा

भेंडीतील ऑक्सालेट आणि दुधातील कॅल्शियम मिळून 'कॅल्शियम ऑक्सालेट' तयार होऊ शकते, ज्यामुळे किडनी स्टोनचा धोका संभवतो.

चहासोबतचे नुकसान

भेंडी खाल्ल्यानंतर लगेच चहा प्यायल्यास त्यातील टॅनिन्स पोषक तत्वांच्या शोषणात अडथळा आणतात आणि शरीरातील वात-कफ दोष बिघडवू शकतात.

रेड मीटशी विसंगती

रेड मीट पचायला जड असते आणि भेंडीचा चिकटपणा पचन प्रक्रिया अधिक संथ करतो, ज्यामुळे पोटात गॅस आणि जडपणा जाणवू शकतो.

मुळा आणि भेंडी

भेंडीसोबत मुळा खाल्ल्यास अपचन आणि पोट फुगण्याच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात, कारण मुळ्यामुळे गॅस होण्याची शक्यता जास्त असते.

कारले आणि भेंडी

दोन्ही भाज्या थंड प्रवृत्तीच्या असल्याने त्यांचे एकत्रित सेवन केल्यास शरीरातील कफ वाढू शकतो, ज्यामुळे सुस्ती आणि अशक्तपणा जाणवतो.

स्वयंपाकाची योग्य पद्धत

भेंडी धुवून कोरडी करूनच शिजवावी. शिजवताना लिंबू किंवा आमसूल वापरल्यास तिचा बुळबुळीतपणा कमी होऊन शरीरात लोहाचे शोषण चांगले होते.

तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या

वरील माहिती आयुर्वेदिक मान्यतेवर आधारित आहे. आहारात कोणतेही मोठे बदल करण्यापूर्वी आपल्या फॅमिली डॉक्टरांचा किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला नक्की घ्या.

