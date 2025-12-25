दारू पिऊन त्यावर चुकूनही खावू नयेत 'हे' 3 पदार्थ, नाहीतर पोट बिघडेल अन् हँगओवर होईल डबल

Saisimran Ghashi

वीकेंड सुरू

आता मोठा वीकेंड सुरू होत आहे

weekend trip location

|

esakal

31 डिसेंबरही जवळ

त्याचबरोबर 31 डिसेंबरही जवळ येत आहे

31st december party location

|

esakal

मद्यपानाचे प्रमाण

अशा काळात खूप लोक मद्यपान करतात

31st december and alcohol party

|

esakal

काय खाणे टाळावे

पण दारू पिऊन झाल्यावर काही पदार्थ खाणे शरीरासाठी घातक असते

what should avoid after drinking alcohol

|

esakal

तेलकट पदार्थ

पहिली गोष्ट म्हणजे जास्त तेलकट आणि तळलेले पदार्थ टाळा

avoid oily food after alcohol

|

esakal

गोड पदार्थ

दुसरं म्हणजे दारू पिऊन त्यावर गोड पदार्थ जसे की केक, चॉकलेट किंवा मिठाई खाणे टाळा

avoid sweets after alcohol

|

esakal

कॉफी

आणि शेवटचा पदार्थ म्हणजे नशा उतरवण्यासाठी कधीच ब्लॅक कॉफी पिऊ नका

avoid coffee after alcohol

|

esakal

नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. अधिक माहितीसाठी तज्ञांचा सल्ला घ्या . सकाळ माध्यम समूह कोणत्याही प्रकारे मद्यपानचे समर्थन करत नाही. मद्यपान शरीरासाठी हानिकारक आहे

Disclaimer

|

esakal

मुघलांचे वंशज आता कुठे आहेत अन् काय करतात?

where mughal descendants live now

| esakal
येथे क्लिक करा