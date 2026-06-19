कारमध्ये पाण्याची बाटली ठेवता? 'हे' 4 धोके जाणून घेतल्यावर पुन्हा अशी चूक करणार नाही!

Varsha Balhe

पाण्याची बाटली

कारमध्ये पाण्याची बाटली ठेवता? ही सवय आरोग्य आणि सुरक्षेसाठी ठरू शकते धोकादायक!

Why Keeping Water Bottles In Cars Is Risky

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आग लागण्याचा धोका

कारमध्ये ठेवलेली पारदर्शक प्लास्टिक किंवा काचेची बाटली भिंगासारखे काम करू शकते. सूर्यप्रकाश एका बिंदूवर केंद्रित झाल्यास आसपासच्या वस्तूंना आग लागू शकते.

Why Keeping Water Bottles In Cars Is Risky

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esakal

पाण्यात मिसळू शकतात घातक रसायने

उन्हामुळे प्लास्टिकचे तापमान वाढते. त्यामुळे काही हानिकारक रसायने पाण्यात मिसळण्याची शक्यता वाढते, जी आरोग्यासाठी घातक ठरू शकतात.

Why Keeping Water Bottles In Cars Is Risky

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esakal

बॅक्टेरियांची झपाट्याने वाढ

बंद कारमधील उष्ण आणि दमट वातावरण जीवाणूंच्या वाढीस पोषक असते. दूषित पाणी पिल्यास पोटाचे विकार होऊ शकतात.

Why Keeping Water Bottles In Cars Is Risky

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esakal

मायक्रोप्लास्टिक्सचा धोका

उष्णतेमुळे प्लास्टिकच्या आतील थरांचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे पाण्यात सूक्ष्म मायक्रोप्लास्टिक कण मिसळू शकतात.

Why Keeping Water Bottles In Cars Is Risky

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esakal

काय करावे?

कारमध्ये पाण्याची बाटली दीर्घकाळ ठेवू नका.
स्टेनलेस स्टील किंवा इन्सुलेटेड बाटली वापरा.
उन्हात राहिलेली बाटली पुन्हा वापरणे टाळा.

Why Keeping Water Bottles In Cars Is Risky

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esakal

कोणत्या बाटल्या जास्त धोकादायक?

एकदाच वापरण्यासाठी बनवलेल्या प्लास्टिकच्या बाटल्या आणि पारदर्शक काचेच्या बाटल्या उन्हात ठेवणे अधिक धोकादायक ठरू शकते.

Why Keeping Water Bottles In Cars Is Risky

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esakal

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esakal

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